برلماني: زيادة أيام الدراسة خطوة إصلاحية تعيد الانضباط وتسد عجز المعلمين بنسبة 33%

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد أيام العام الدراسي القادم لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة إصلاحية جريئة تعيد الانضباط داخل المدارس وتنعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لصدى البلد أن إطالة مدة الدراسة تسهم في حل مشكلة عجز المعلمين بنسبة تصل إلى 33%، من خلال إعادة توزيع الحصص وتقليل الضغط الأسبوعي على المدرسين، مما يسمح بتقديم محتوى تعليمي أكثر جودة واستقرارًا داخل الفصول.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على المناهج فقط، بل يشمل تنظيم العام الدراسي وزيادة زمن التعلم الفعلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة في رفع كفاءة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.