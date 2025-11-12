قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات عنيفة بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوب لبنان
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظمة الصحة العالمية كشفت خلال الفترة الأخيرة عن ارتفاع نسب الإصابة بالفشل الكلوي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن من أسباب الإصابة بأمراض الفشل الكلوي تكون بسبب الإصابة بالسكر، وتناول المسكنات والمضاد الحيوي بشكل كبير.

وحذر من تناول الأدوية دون استشارة طبيب، موضحًا أن هناك حالات وفاة بسبب المسكنات، وبسبب تناول المضاد الحيوي، وأن هذا الأشياء تكون نتيجتها الوفاة.

وأشار إلى أن كل فرد هو المقياس لنفسه، ولذلك إذا شعر أي شخص بأي مشكلات صحية؛ فيجب عليه التوجه بسرعة لاستشارة الطبيب.

الدكتور جمال شعبان جمال شعبان أمراض الفشل الكلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الغازي

قرار عاجل بشأن استئناف ماينز الألماني ضد أنور الغازي

دين هويسن

لجنة الاستئناف ترفض طلب ريال مدريد بإلغاء بطاقة دين هويسن

إيدرسون

إيدرسون يكشف تفاصيل حديثه الأخير مع جوارديولا قبل رحيله عن مانشستر سيتي

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد