جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منظمة الصحة العالمية كشفت خلال الفترة الأخيرة عن ارتفاع نسب الإصابة بالفشل الكلوي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن من أسباب الإصابة بأمراض الفشل الكلوي تكون بسبب الإصابة بالسكر، وتناول المسكنات والمضاد الحيوي بشكل كبير.

وحذر من تناول الأدوية دون استشارة طبيب، موضحًا أن هناك حالات وفاة بسبب المسكنات، وبسبب تناول المضاد الحيوي، وأن هذا الأشياء تكون نتيجتها الوفاة.

وأشار إلى أن كل فرد هو المقياس لنفسه، ولذلك إذا شعر أي شخص بأي مشكلات صحية؛ فيجب عليه التوجه بسرعة لاستشارة الطبيب.