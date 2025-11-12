استعدادات حملة "16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة " بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط ومنسق وحدة "أيادي مصر"، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وحمايتها داخل المحافظة بحضور السيد المستشار هيثم الغندور المستشار القانوني لمحافظ دمياط.

استعرضت نائب المحافظ خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بإنشاء "عيادة المرأة الآمنة"، التي تم الانتهاء من تجهيزها بمقر مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وكلية الطب بجامعة الأزهر، والمقرر افتتاحها قريبًا.

وتهدف العيادة إلى تقديم دعم طبي ونفسي متكامل للسيدات المعرضات للعنف، وتوفير رعاية صحية شاملة تراعي البعد الأسري والاجتماعي، إلى جانب تمكين المرأة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تعرضها لأي شكل من أشكال العنف.

وتقدم العيادة مجموعة من الخدمات تشمل: فحصًا طبيًا شاملًا للمرأة، ودعمًا نفسيًا فوريًا على يد أخصائيين متخصصين من المستشفيات، والتحويل القانوني أو الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعي، وبرامج للتوعية والتثقيف الصحي حول حقوق المرأة، والصحة الإنجابية، وطرق الوقاية من العنف، بالتعاون مع الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة (15115).

اضاف المستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة ان الدولة تولي اهتمام كبير بالحقوق القانونية للمرأه لحمايتها وتوفير حياة آمنة لها.

كما ناقشت نائب المحافظ الترتيبات الخاصة بفعالية رياضية بمدينة عزبة البرج ضمن فعاليات الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تنطلق سنويًا في نوفمبر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتتضمن الفعالية نشاط ركوب دراجات بمشاركة فتيات وأولاد من عزبة البرج، إلى جانب حلقة نقاشية حول العنف الإلكتروني ضد المرأة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الرياضيات المصريات.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء خطاب الشكر والتعاون الموجه من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر UNWOMEN إلى محافظة دمياط، تقديرًا لجهودها في دعم برامج تمكين المرأة، وخاصة مشروع "المساحة الصديقة للنساء" بعزبة البرج، الذي تم تنفيذه ضمن برنامج "مدن آمنة للنساء والفتيات".

كما تم استعراض عدد من أنشطة المجلس القومي للمرأة في دمياط، ومنها برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالتعاون مع مركز الفتوى العالمية بالأزهر الشريف (وحدة لم الشمل)، والذي يهدف إلى معالجة المشكلات الأسرية في إطار ديني ومجتمعي سليم.

بالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى تنفيذ "جلسات الدوار" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وهي جلسات توعوية موجهة للمرأة في القرى والمناطق الريفية، تتناول موضوعات مثل الزواج المبكر، وفترات المباعدة بين الولادات، واختيار شريك الحياة، والعنف ضد المرأة، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة دور مؤسسة التكافل الاجتماعي بدمياط في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال منح مالية تُصرف كل ستة أشهر، تُوجه للأسر التي تضم أحد متحدي الإعاقة أو ولي أمر يعاني من أمراض مزمنة، تعزيزًا لجهود الحماية الاجتماعية داخل المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة دمياط على تعزيز تمكين المرأة وحمايتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلاً وتكافؤًا بين الجنسين.