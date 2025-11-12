قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات حملة "16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة " بدمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

 عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع  مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط ومنسق وحدة "أيادي مصر"، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وحمايتها داخل المحافظة بحضور السيد المستشار هيثم الغندور المستشار القانوني لمحافظ دمياط.

استعرضت نائب المحافظ خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بإنشاء "عيادة المرأة الآمنة"، التي تم الانتهاء من تجهيزها بمقر مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وكلية الطب بجامعة الأزهر، والمقرر افتتاحها قريبًا.

وتهدف العيادة إلى تقديم دعم طبي ونفسي متكامل للسيدات المعرضات للعنف، وتوفير رعاية صحية شاملة تراعي البعد الأسري والاجتماعي، إلى جانب تمكين المرأة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تعرضها لأي شكل من أشكال العنف.

وتقدم العيادة مجموعة من الخدمات تشمل: فحصًا طبيًا شاملًا للمرأة، ودعمًا نفسيًا فوريًا على يد أخصائيين متخصصين من المستشفيات، والتحويل القانوني أو الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعي، وبرامج للتوعية والتثقيف الصحي حول حقوق المرأة، والصحة الإنجابية، وطرق الوقاية من العنف، بالتعاون مع الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة (15115).

اضاف المستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة ان الدولة تولي اهتمام كبير بالحقوق القانونية للمرأه لحمايتها وتوفير حياة آمنة لها.

كما ناقشت نائب المحافظ الترتيبات الخاصة بفعالية رياضية بمدينة عزبة البرج ضمن فعاليات الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تنطلق سنويًا في نوفمبر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتتضمن الفعالية نشاط ركوب دراجات بمشاركة فتيات وأولاد من عزبة البرج، إلى جانب حلقة نقاشية حول العنف الإلكتروني ضد المرأة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الرياضيات المصريات.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء خطاب الشكر والتعاون الموجه من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر UNWOMEN إلى محافظة دمياط، تقديرًا لجهودها في دعم برامج تمكين المرأة، وخاصة مشروع "المساحة الصديقة للنساء" بعزبة البرج، الذي تم تنفيذه ضمن برنامج "مدن آمنة للنساء والفتيات".

كما تم استعراض عدد من أنشطة المجلس القومي للمرأة في دمياط، ومنها برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بالتعاون مع مركز الفتوى العالمية بالأزهر الشريف (وحدة لم الشمل)، والذي يهدف إلى معالجة المشكلات الأسرية في إطار ديني ومجتمعي سليم.

بالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى تنفيذ "جلسات الدوار" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وهي جلسات توعوية موجهة للمرأة في القرى والمناطق الريفية، تتناول موضوعات مثل الزواج المبكر، وفترات المباعدة بين الولادات، واختيار شريك الحياة، والعنف ضد المرأة، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة دور مؤسسة التكافل الاجتماعي بدمياط في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال منح مالية تُصرف كل ستة أشهر، تُوجه للأسر التي تضم أحد متحدي الإعاقة أو ولي أمر يعاني من أمراض مزمنة، تعزيزًا لجهود الحماية الاجتماعية داخل المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة دمياط على تعزيز تمكين المرأة وحمايتها نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلاً وتكافؤًا بين الجنسين.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ ايمن الشهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي بوتقة للإبداع والفنون قوة ناعمة مؤثرة

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء

وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية

شعبة الاتصالات: إيقاف 51 ألف هاتف بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد