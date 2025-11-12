هاني رمزي يكشف عن فيلم كوميدي جديد ويعد بتقديم دور مختلف

كشف الفنان هاني رمزي عن خوضه تجربة سينمائية جديدة في فيلم كوميدي، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم شخصية مختلفة عن الأدوار التي عرفه الجمهور من خلالها سابقًا.

تمهيد للجمهور لفهم طبيعة الدور

وقال رمزي، خلال حوار له عبر قناة دي إم سي، إن العمل الجديد سيكون قريبًا من الكوميديا، لكنه يحتاج إلى تمهيد للجمهور لفهم طبيعة الدور الجديد، مضيفًا: "مش هيبقى زي ما أنتم متوقعين.. هيبقى مختلف شوية وده محتاج شوية تمهيد".

وأشار الفنان إلى أن الفيلم سيكون مغايرًا لأعمال الأكشن التي اعتاد تقديمها سابقًا، متوقعًا أن يكون العمل اجتماعيًا أو رومانسيًا، معربًا عن حرصه على أن يحتوي الفيلم على الشجن والعناصر التي يحبها الجمهور، لتقديم تجربة فنية جديدة ومميزة.