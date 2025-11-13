قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أهمية الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات ؟

الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات
الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات
إبراهيم القادري

تكمن أهمية الشراكة بين فيات كرايسلر (FCA) ومجموعة PSA في تكوين شركة "ستيلانتيس"، وهي رابع أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم، وذلك يسمح لها بزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع نطاقها في أسواق جديدة.

الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات 

وتعد هذه الشراكة فرصة لتعزيز القدرات التكنولوجية، خاصة في مجال تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، والاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة لكلتا المجموعتين لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستقبل.

أهمية الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA

خلقت الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات التي تصل إلي 8.7 مليون سيارة، مما يزيد من قدرتها على المنافسة عالمياً.

الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات 

سمحت عملية الاندماج لكلا الطرفين بتجميع الموارد اللازمة للاستثمار في التقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية، وهو اتجاه رئيسي في صناعة السيارات الحديثة.

يتيح الاندماج للمجموعة الجديدة الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق القائمة، مما يساهم في زيادة المبيعات والتأثير العالمي.

تشكيل مجموعة ذات علامات تجارية متنوعة

الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات 

ضم التحالف مجموعة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، مثل فيات، كرايسلر، جيب، بيجو، وسيتروين، وذلك يفتح آفاق جديدة، ويهدف الاندماج إلى تجميع الخبرات والموارد لتوفير حلول تنقل مستدامة تلبي توقعات العملاء في العقود القادمة .

الهدف الرئيسي من الشراكة

تم تشكيل ستيلانتيس في يناير من عام 2021 نتيجة اندماج فيات كرايسلر (FCA) ومجموعة PSA الفرنسية، وأصبحت ستيلانتيس شركة متعددة الجنسيات مقرها في هولندا، بقيادة كارلوس تافاريس كرئيس تنفيذي.

الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات 

ويهدف الاندماج إلى تعزيز قدرة الشركتين على المنافسة في السوق العالمي، ومشاركة التكنولوجيا والمنصات، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، مما يساهم في الابتكار والاستدامة.

الشراكة بين فيات كرايسلر ومجموعة PSA الفرنسية للسيارات 

وتمتلك ستيلانتيس 14 علامة تجارية عالمية شهيرة، منها، فيات، وكرايسلر، وجيب، وبيجو، وسيتروين، ويعد هذا الاندماج أحد أكبر الصفقات في قطاع السيارات، مما يجعله يساهم في المنافسة مع شركات كبرى مثل تويوتا وجنرال موتورز. 

فيات كرايسلر FCA مجموعة PSA ستيلانتيس فيات كرايسلر العلامات التجارية الشهيرة كرايسلر السيارات الكهربائية

الاسكان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

