توك شو

نايلة الخاجة: فخورة بمشاركة أول فيلم إماراتي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي

هاجر ابراهيم

قالت المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، إنها فخورة بعرض فيلمها الجديد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة استثنائية في مسيرتها كونها أول مخرجة إماراتية تقدم فيلمًا روائيًا طويلًا في المهرجان العريق.

وأضافت الخاجة، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها سعيدة بالتجربة وبالفريق الذي شاركها العمل، موضحة أن بطلة الفيلم مصرية، وهو ما أضفى على المشروع بعدًا فنيًا وإنسانيًا خاصًا، حيث جمعت التجربة بين الموهبة المصرية والرؤية السينمائية الإماراتية في عمل مشترك يعكس روح التعاون الثقافي بين البلدين.

وعن فكرة الفيلم، كشفت الخاجة أن القصة مستوحاة من تجربة شخصية مرت بها خلال فترة الحمل، حين كانت تعاني من طنين الأذن (التيتنس)، وهو ما ألهمها فكرة العمل، قائلة: "الفكرة وُلدت من أذني اليسرى، ثم طوّرتها مع كاتب السيناريو مسعود أمر الله، لتتحول إلى فيلم يحمل ألوانًا داكنة متأثرة بالمدرسة السريالية".

وأوضحت أن الفيلم يجمع بين الإثارة والغموض، لكنه في جوهره عمل فني أكثر من كونه تجاريًا، مؤكدة أن إيقاعه رغم ذلك ليس بطيئًا، بل يعتمد على التدرج والتشويق البصري الذي يخدم الحالة الدرامية.

نايلة الخاجة مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي مخرجة إماراتية

