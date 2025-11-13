قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: المكتبة الرقمية تسهم بشكل كبير في إثراء البحث العلمي

نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام سعيد
نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام سعيد
أ ش أ

أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام سعيد أن مكتبة جامعة الإسكندرية الرقمية ، تُعد من أبرز المشروعات التي تهدف إلى تطوير وميكنة المكتبات الجامعية ، حيث أسهمت بشكل كبير في إثراء البحث العلمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة ومصادر عالمية حديثة تُمكّن الباحثين من الوصول إلى مراجع وأبحاث عالية الجودة بسهولة.


جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التدريبية التى نظمتها كلية التربية جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "كيفية الاستفادة من أنشطة بنك المعرفة المصرى والتعامل مع قواعد البيانات ومصادر المعرفة"، وتهدف إلى ضرورة تعزيز مهارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية.


وأكد أن ورشة العمل تمثل لقاءً سنويًا مهمًا لوحدة المكتبة الرقمية وبنك المعرفة المصري، ذلك المشروع الوطني الرائد الذي يُعد من أهم ركائز دعم البحث العلمي والابتكار في مؤسسات التعليم العالي.


وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المشروع أسهم في إنشاء فهرس موحّد ومستودع رقمي للرسائل الجامعية ؛ مما أتاح سهولة الوصول إلى الأبحاث وتبادلها بين الجامعات، وساعد على تحسين جودة البحوث العلمية، والكشف عن السرقات الفكرية، وتعزيز النزاهة الأكاديمية..مشيرا إلى أبرز التحديات التي تواجه استخدام المكتبات الرقمية.. مؤكداً أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتكثيف البرامج التدريبية وتحديث التشريعات لتحقيق الاستخدام الأمثل للمكتبات الرقمية.


ومن جهته .. دعا الدكتور حسن عابدين عميد الكلية الحضور إلى الاستفادة من الورشة .. موضحًا أن الهدف منها هو التعرف على أهم قواعد البيانات التي يوفرها بنك المعرفة المصرى وطرق استخدامها المثلى وما تحتويه من دوريات علمية وكتب إلكترونية ومناهج دراسية تغطي مختلف المجالات الأكاديمية.


وبدورها .. أكدت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة السيدة محمود إبراهيم أن بنك المعرفة المصرى يُعد من أكبر المكتبات الرقمية في العالم ؛ إذ يتيح مصادر علمية موثقة وقواعد بيانات شاملة تدعم البحث العلمي ، وتُسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات المصرية.


ومن جانبها .. قالت مدير وحدة المكتبة الرقمية الدكتورة آلاء جعفر : إن انعقاد الورشة يتزامن مع اليوم العالمي للعلم المفتوح (10 نوفمبر) الذي أقرته منظمة اليونسكو..مؤكدة أن مصر تؤدي دورًا رياديًا في نشر ثقافة العلم المفتوح من خلال بنك المعرفة المصري، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الوطنية في إتاحة المعرفة.


وتضمّنت الورشة عرضًا تفصيليًا قدّمه كل من الدكتور وليد علي، والدكتور حسن عشري حول كيفية إنشاء الحسابات على بنك المعرفة المصرى، وآليات إدارة الحسابات، واستخدام محركات البحث الأكاديمية، والحصول على تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباسات ، إلى جانب التعريف بالأدوات والبرمجيات البحثية وقواعد البيانات العالمية المتاحة للباحثين من خلال البنك.
 

نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام سعيد مكتبة جامعة الإسكندرية الرقمية أبرز المشروعات ميكنة المكتبات الجامعية توفير خدمات رقمية متطورة ومصادر عالمية ورشة العمل التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد