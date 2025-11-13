قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تنفيذ 16 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن.

وأكد أن الحملات الميدانية استمرت بوتيرة مكثفة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية . 


وأسفرت الجهود عن تنفيذ عدد ١٦ حالة إزالة خلال الأيام الماضية بمراكز العياط وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر والبدرشين والحوامدية وحي إمبابة تنوعت بين أسوار وغرف وأساسات وجمالونات مخالفة أقيمت دون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.


ففي مركز العياط تم تنفيذ أربع حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البليدة والمتانيا وكفر عمار وشمال العياط، شملت إزالة أساسات وغرف وسور مخالف بالبلوك الأبيض بمساحات تجاوزت ٣٤٠ مترًا مربعًا، وذلك في إطار مواجهة التعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية.


وفي مركز أبو النمرس أزالت الأجهزة التنفيذية جمالون مخالف بدون ترخيص مقام على أرض زراعية بحوض العشرين بقرية ترسا، وتم مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


كما شهد مركز كرداسة تنفيذ خمس حالات إزالة منها أربع حالات بعزبة مظهر التابعة لوحدة ناهيا بإجمالي مساحة تقارب ٤٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بناء مخالف عبارة عن غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة نحو ٥٠ مترًا مربعًا بزمام كرداسة أمام قاعة موسى الي جانب إزالة سور بالبلوك الأبيض علي مساحة ٧٠٠ م٢ بكفر حكيم وقد تم التعامل مع جميع الحالات في المهد قبل استكمال الأعمال.
وفي مركز منشأة القناطر تم تنفيذ حالتين لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، الأولى عبارة عن مبانٍ من الطوب والأسمنت وشدة خشبية لسقف بالدور الأول بناحية المنصورية، والثانية إزالة مبانٍ بالطوب والأسمنت على مساحة نحو ٧٠ مترًا مربعًا بناحية وردان، وذلك ضمن جهود المركز في المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا.


أما في مركز البدرشين، فقد تم إزالة جمالون مخالف بالإضافة إلى سملات عدد اثنين جمالون آخرين بنفس الموقع على مساحة تقارب ١٥٠٠ متر مربع بمنطقة الريغة بقرية أبو صير، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي محاولات بناء مخالف .
وفي مدينة الحوامدية، نفذت الأجهزة التنفيذية حالتي إزالة، الأولى لسور من الصاج على مساحة نحو أربعة قراريط بمنطقة الثلاثة كباري، والثانية لجمالون مخالف على مساحة نحو ٢٠٠ متر مربع بقرية أم خنان . 
وفي حي إمبابة تصدت أجهزة الحي لمخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة أرض الحداد وتم تنفيذ الإزالة باستخدام معدات الحي ومصادرة أدوات ومهمات البناء بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد وإزالة أي تعديات في مهدها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم التهاون في تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

