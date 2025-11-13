تأجيل نظر الاستئناف في قضية مقتل الطفل أدم إلى جلسة 4 ديسمبر

شهدت محكمة الجنح المستأنفة بالعلمين مأمورية برج العرب اليوم، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المدعين بالحق المدني في قضية مقتل الطفل “آدم”، التي أثارت خلال الأشهر الماضية موجة واسعة من الغضب والتعاطف بعد تفاصيل الواقعة المأساوية التي هزّت الرأي العام.

وخلال الجلسة، تقدم دفاع أسرة المجني عليه، المحامي إبراهيم دراز، بطلب إلى هيئة المحكمة للتصريح بإجراء التحريات اللازمة حول محل إقامة المستأنف ضدهم، مع استخراج تسلسل محل الإقامة من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بعد تعذر إعلانهم في العناوين الثابتة بالأوراق بسبب قصور البيانات وخلوها من عنوان قانوني صحيح يصلح للإعلان عليه.



واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وقررت التصريح بالتحري عن محل إقامة المستأنف ضدهم من خلال قسم الشرطة المختص مكانياً، كما صرحت لوكيل المستأنفين باستخراج تسلسل محل الإقامة من الجهات المعنية واستلام المستندات اللازمة، تمهيداً لاستكمال إجراءات الإعلان ومواصلة نظر الدعوى.



وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 4 ديسمبر 2025، لحين ورود التحريات المطلوبة والاستعلام عن تسلسل محل الإقامة وإعادة إعلان المستأنف ضدهم.



وكان قد تقدم إبراهيم دراز محام الأسرة، بصفته وكيلًا عن أسرة الطفل المجني عليه والمدعي بالحق المدني في القضية رقم 2336 لسنة 2025 جنح العلمين، بتظلم للنائب العام، بشأن حادث الوفاة المؤلم الذي وقع نتيجة اصطدام المتهمة “مريم.أ” أثناء قيادتها مركبة مائية (جيت سكي) بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

وأضاف دراز في تظلمه للنائب العام، أنه صدر مؤخرًا تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمة، والذي جاءت نتيجته سلبية.

وزاد بأن هذه النتيجة، في ضوء ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها، لا تعكس بدقة الحالة الحقيقية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث على نحو يثير لدينا ذوي المجني عليه شكًا جديًا في مدى دقة وسلامة تلك النتيجة، استنادًا إلى مؤشرات موضوعية، وهو ما يدعونا إلى التقدم بهذا التظلم لأسباب وجيهة وعدة.

تحليل مخدرات متأخر

وتابع أنه تم اخضاع المتهمة للتحليل بعد مضي فترة زمنية ملحوظة من تاريخ الواقعة برغم صدور قرار من نيابة العلمين الجزئية بإحالتها لتوقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى العلمين لبيان تعاطيها لمواد مخدرة من عدمه، بتاريخ 19 يوليو.

واستطرد أن هذا رغم حدوث الواقعة بتاريخ 18 يوليو، إلا أن المتهمة تم عرضها على مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 22 يوليو، بعد تقدمنا بتظلم من عدم تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 19 يوليو، والتمسنا واستجرنا فيه لعرضها على مصلحة الطب الشرعي.

وواصل بأن هذا يضعف من القوة الاستدلالية لنتيجة التحليل، بالنظر إلى أن كثيرًا من المواد المخدرة المعروفة علميًا تزول آثارها من الجسم خلال ساعات أو أيام قليلة، بما يُفرغ نتيجة التحليل من مضمونها الفني ويُفقدها الدلالة الكاملة على الحالة الفسيولوجية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث.

وأضاف دراز، أن أقوال الشهود وتعليقات رواد الشاطئ شهود عيان الواقعة بتعليقاتهم الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت عن أن المتهمة كانت في حالة غير طبيعية أثناء قيادتها المركبة البحرية، وقد صدر عنها سلوكًا متهورًا ويفتقر للاتزان بما يدعم الاشتباه في احتمال تعاطيها لمواد مخدرة أو مسكرة تؤثر على الإدراك والوعي وقت حدوث الواقعة.