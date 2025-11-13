قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل نظر الاستئناف في قضية مقتل الطفل أدم إلى جلسة 4 ديسمبر

مقتل الطفل آدم
مقتل الطفل آدم
أحمد بسيوني

شهدت محكمة الجنح المستأنفة بالعلمين مأمورية برج العرب اليوم، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المدعين بالحق المدني في قضية مقتل الطفل “آدم”، التي أثارت خلال الأشهر الماضية موجة واسعة من الغضب والتعاطف بعد تفاصيل الواقعة المأساوية التي هزّت الرأي العام.

وخلال الجلسة، تقدم دفاع أسرة المجني عليه، المحامي إبراهيم دراز، بطلب إلى هيئة المحكمة للتصريح بإجراء التحريات اللازمة حول محل إقامة المستأنف ضدهم، مع استخراج تسلسل محل الإقامة من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بعد تعذر إعلانهم في العناوين الثابتة بالأوراق بسبب قصور البيانات وخلوها من عنوان قانوني صحيح يصلح للإعلان عليه.


واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وقررت التصريح بالتحري عن محل إقامة المستأنف ضدهم من خلال قسم الشرطة المختص مكانياً، كما صرحت لوكيل المستأنفين باستخراج تسلسل محل الإقامة من الجهات المعنية واستلام المستندات اللازمة، تمهيداً لاستكمال إجراءات الإعلان ومواصلة نظر الدعوى.


وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 4 ديسمبر 2025، لحين ورود التحريات المطلوبة والاستعلام عن تسلسل محل الإقامة وإعادة إعلان المستأنف ضدهم.
 

وكان قد تقدم إبراهيم دراز محام الأسرة، بصفته وكيلًا عن أسرة الطفل المجني عليه والمدعي بالحق المدني في القضية رقم 2336 لسنة 2025 جنح العلمين، بتظلم للنائب العام، بشأن حادث الوفاة المؤلم الذي وقع نتيجة اصطدام المتهمة “مريم.أ” أثناء قيادتها مركبة مائية (جيت سكي) بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

وأضاف دراز في تظلمه للنائب العام، أنه صدر مؤخرًا تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمة، والذي جاءت نتيجته سلبية.

وزاد بأن هذه النتيجة، في ضوء ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها، لا تعكس بدقة الحالة الحقيقية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث على نحو يثير لدينا ذوي المجني عليه شكًا جديًا في مدى دقة وسلامة تلك النتيجة، استنادًا إلى مؤشرات موضوعية، وهو ما يدعونا إلى التقدم بهذا التظلم لأسباب وجيهة وعدة.

تحليل مخدرات متأخر

وتابع أنه تم اخضاع المتهمة للتحليل بعد مضي فترة زمنية ملحوظة من تاريخ الواقعة برغم صدور قرار من نيابة العلمين الجزئية بإحالتها لتوقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى العلمين لبيان تعاطيها لمواد مخدرة من عدمه، بتاريخ 19 يوليو.

واستطرد أن هذا رغم حدوث الواقعة بتاريخ 18 يوليو، إلا أن المتهمة تم عرضها على مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 22 يوليو، بعد تقدمنا بتظلم من عدم تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 19 يوليو، والتمسنا واستجرنا فيه لعرضها على مصلحة الطب الشرعي.

وواصل بأن هذا يضعف من القوة الاستدلالية لنتيجة التحليل، بالنظر إلى أن كثيرًا من المواد المخدرة المعروفة علميًا تزول آثارها من الجسم خلال ساعات أو أيام قليلة، بما يُفرغ نتيجة التحليل من مضمونها الفني ويُفقدها الدلالة الكاملة على الحالة الفسيولوجية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث.

وأضاف دراز، أن أقوال الشهود وتعليقات رواد الشاطئ شهود عيان الواقعة بتعليقاتهم الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت عن أن المتهمة كانت في حالة غير طبيعية أثناء قيادتها المركبة البحرية، وقد صدر عنها سلوكًا متهورًا ويفتقر للاتزان بما يدعم الاشتباه في احتمال تعاطيها لمواد مخدرة أو مسكرة تؤثر على الإدراك والوعي وقت حدوث الواقعة.

الاسكندرية مقتل الطفل آدم الحق المدني العلمين جلسات استئناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

ترشيحاتنا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

محمود كهربا

خالد الغندور: جماهير القادسية تطالب برحيل كهربا لهذا السبب

أيمن الرمادي

إدارة البنك الأهلي تحسم مصير أيمن الرمادي وسط رغبة الزمالك

بالصور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد