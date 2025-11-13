قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

المركز الثقافي الإسباني يطلق مهرجان شعر البحر المتوسط بالقاهرة والإسكندرية

أحمد عبد القوى

أعلن المركز الثقافي الإسباني عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان شعر البحر الأبيض المتوسط، الذي يُنظمه عبر أمسيتين متتاليتين حافلتين بالشعر والموسيقى؛ الأولى في القاهرة يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، والثانية في الإسكندرية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بفرعي المعهد في شارع بولس حنا بالدقي وشارع فؤاد بالإسكندرية.

يشارك في الأمسيتين ستة شعراء من مصر وإسبانيا، في لقاء شعري موسيقي ثنائي اللغة يجمع بين العربية والإسبانية، ويقدّم فيه الممثل أحمد يحيى القصائد الإسبانية مترجمة إلى العربية عبر أداء يجمع بين الإلقاء الشعري والتعبير المسرحي، بما يضمن وصول النصوص إلى الجمهور المحلي بجمالها وإيقاعها الأصلي. كما تتخلل الأمسية فقرات موسيقية يقدّمها فنانون مصريون على آلات العود والغيتار، في توليفة صوتية تعكس الطابع المتوسطي للحدث وتضفي بعدًا وجدانيًا على القراءات الشعرية.

من مصر، تشارك هذا العام الشاعرة كوثر مصطفى، التي أسهمت في المشهد الشعري والغنائي بمؤلفاتها؛ وقد صدر لها عدد من الدواوين، منها (موسم زرع البنات)، و(حكاية ديل حصان)، و(مركب ورق)، و(نص ميت .. نص حي)، و(الصورة هربت من البرواز)، و(ولسه الأغاني ممكنة)، كما كتبت ما يقرب من 130 أغنية قُدّمت ضمن ألبومات غنائية وأعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحيات استعراضية بالتعاون مع عدد من أبرز الموسيقيين والمطربين المصريين.

ويشارك أيضًا سامح محجوب، الشاعر والإعلامي ومدير بيت الشعر العربي بالقاهرة، وقد أصدر عددًا من الدواوين الشعرية المميزة مثل (لا شيء يساوي حزن النهر)، و(الحفر بيد واحدة)، و(مجاز الماء)، و(امرأة مفخخة بالياسمين)، و(يفسر للريح أسفارها)، و(أمشي ويصل غيري). وقد تُرجمت بعض قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية، ونال العديد من الجوائز، منها جائزة البابطين للإبداع الشعري، ودرع أمير الشعراء أحمد شوقي، وجائزة أثير للشعر العربي من سلطنة عمان عام 2022.

ومن إسبانيا، يشارك أربعة من أبرز شعراء الجيل المعاصر: روزا بيربل، الحائزة على جوائز مرموقة مثل جائزة أنطونيو كاربخال وجائزة العين الناقدة 2019 عن ديوانها (الفتيات يقلن دائمًا الحقيقة)؛ وخيسوس أغوادو، الشاعر والمترجم الحاصل على جائزة هيبيريون 1990، الذي أضفى على تجربته الشعرية بعدًا روحانيًا من خلال ترجمته للشعر التعبدي الهندي؛ وبيبيانا كويادو، الباحثة والشاعرة الحاصلة على جائزة أركيبريستي دي إيتا 2012، التي توازن بين التدريس والإبداع الأدبي في الشعر والرواية؛ بالإضافة إلى خوان خوسيه تييّيث، الشاعر والصحفي والناقد المعروف بأعمال مثل (المدينة الغارقة) و(الخيارات القذرة)، والذي يمثل جسرًا بين الشعر والصحافة الثقافية في إسبانيا.

ويهدف المهرجان، الذي ينظمه المعهد سنويًا منذ عام 2023، إلى تعزيز الحوار الأدبي بين ضفتي البحر المتوسط، وإتاحة منصة تفاعلية تجمع أبرز الأصوات الشعرية من إسبانيا ومصر في مساحة من التبادل الثقافي والإبداعي.

الدعوة عامة، والدخول مجاني حتى اكتمال العدد. ويدعو معهد ثربانتس الجمهور في القاهرة والإسكندرية إلى حضور هذا الحدث الثقافي الذي يجمع بين الشعر والموسيقى والتبادل الحضاري.

