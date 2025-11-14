روث: لا تعارض بين الاقتصاد والطب .. ومصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو عدالة توزيع الأعضاء

أشاد العالم الأمريكي الدكتور ألفين روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، بإطلاق "ميثاق القاهرة لزراعة الأعضاء"، معتبرًا إياه خطوة محورية تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط مباشرة بحياة الإنسان وجودتها.

وأكد روث، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير منظومة زراعة الأعضاء وتوسيع فرص التبرع والاستفادة من المانحين، بما يسهم في إنقاذ مزيد من الأرواح وتحقيق العدالة في التوزيع.

تحسين جودة الحياة

وأوضح الحاصل على نوبل أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والطب، فالتكامل بين المجالين يؤدي إلى تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط الأعمار، مشيرًا إلى أن فريقه البحثي ساهم في تطوير برنامج تكنولوجي لتبادل الكلى بين المرضى والمتبرعين بما يضمن الكفاءة والإنصاف في توزيع الأعضاء.

وأضاف روث أن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان ومدى عمره المتوقع، مؤكدًا أن هذا ينطبق على مصر أيضًا، قائلاً: "لا يوجد تعارض بين الاقتصاد والطب، بل بينهما تكامل يخدم المجتمع ويعزز التنمية البشرية."