اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 14-11-2025

سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025 داخل السوق الرسمية 

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية

استقرار سعر الدولار

شهد سعر الدولار حالة من  الاستقرار مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025 داخل السوق الرسمية 

الدولار يثبت

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

إجازة البنوك اليوم

استقر سعر الدولار مدفوعا بإجازة البنوك المصرية والتي بدأت اليوم حتي مساء غدا السبت بقرار من البنك المركزي المصري

تحركات الدولار في آخر تداول

تراجع سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات أمس الخميس وهو آخر تداول أسبوعي له وذلك على مستوي البنوك المصرية

الدولار يهبط

وصل معدل هبوط الدولار أمام الجنيه نحو 15 قرشا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اغلاق التعاملات قبل قليل اليوم

سعر الدولار في مصر

ارتفاع مركز الجنيه المصري

وصعد مركز الجنيه أمام الدولار بعد تعرضه للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع 

سعر الدولار

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

ووصل ثاني أقل سعر دولار امما الجنيه نحو  47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكندرية، مصر"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي نحو  47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، HSBC:

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع في بنوك " بنك التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،نكست،العقاري المصري العربي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47,28 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس،قطر الوطني QNB".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، القاهرة، المصري الخليجي، سايب، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثالث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي،أبوظبي الأول"

ارتفاع التضخم 

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم في مصر علي اساس شهري بنسبة 2% بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة ب1.3% في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ 0.7% ومقابل 1.5% خلال سبتمبر من العام الجاري بزيادة تبلغ 0.5%.

كشفت نشرة البنك المركزي بشأن التضخم عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي 12.1% في أكتوبر الماضي مقابل 11.3% في سبتمبر السابق له بزيادة تبلغ 0.8%

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.

