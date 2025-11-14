600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 حالة من التراجع الملحوظ مقارنة بأسعار الأمس، ويأتي هذا الهبوط الجديد في ظل استمرار ضغوط السوق العالمية على حركة سعر الأوقية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أبرز ما سجّلته الأسواق هو هبوط سعر الذهب عيار 21وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بقيمة 75 جنيهًا كاملة مقارنة بتعاملات أمس، ليصل اليوم إلى:

5565 جنيهًا للبيع

5515 جنيهًا للشراء



الجنيه الذهب يفقد 600 جنيه دفعة واحدة

في تطور لافت، واصل الجنيه الذهب هبوطه، مسجلًا انخفاضًا كبيرًا بلغ 600 جنيه مقارنة بالأمس، ليصل اليوم إلى 44520 جنيه للبيع و44120 جنيه للشراء.

ويعكس هذا التراجع الحاد حساسية الجنيه الذهب لأي تغير في أسعار العيار 21، إذ يعتمد سعره بشكل مباشر على الوزن الصافي دون مصنعية.

ويعد الجنيه الذهب مؤشرًا مهمًا لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق، ما يجعل تراجعه الكبير محل متابعة دقيقة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

وفقًا لآخر تحديث رسمي داخل محلات الذهب، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في أسواق الصاغة:

6360 جنيهًا للبيع

6302.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22

سجّل عيار 22 اليوم:

5830 جنيهًا للبيع

5777.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا:

5565 جنيهًا للبيع

5515 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18

أما عيار 18 فسجل اليوم:

4770 جنيهًا للبيع

4727.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 اليوم:

3710 جنيهات للبيع

3676.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12

أما عيار 12 فجاء سعره:

3180 جنيهًا للبيع

3151.5 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب

جاء الجنيه الذهب بسعر:

44520 جنيهًا للبيع

44120 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا

وسجلت أوقية الذهب اليوم عالميًا:

4178.46 دولار للبيع

4178.09 دولار للشراء



وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي والتوترات العالمية، لا تزال التوقعات مفتوحة على احتمالات متعددة، خاصة مع اقتراب نهاية الأسبوع العالمي الذي تشهد فيه أسعار الأوقية عادة تقلبات لافتة.

وبهذا الهبوط الجديد، يواصل الذهب فقدان جزء من مكاسبه التي حققها خلال الأسابيع الماضية، فيما يبقى المتعاملون في حالة انتظار لحركة الأسعار خلال بداية الأسبوع المقبل، والتي ستعتمد بشكل كبير على الإغلاق العالمي لأسعار الأوقية.