قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
بترتيب أمريكي.. اجتماعات بين قسد ودمشق خارج سوريا
وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس
سعر الدولار اليوم 14-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 حالة من التراجع الملحوظ مقارنة بأسعار الأمس، ويأتي هذا الهبوط الجديد في ظل استمرار ضغوط السوق العالمية على حركة سعر الأوقية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

أبرز ما سجّلته الأسواق هو هبوط سعر الذهب عيار 21وهو الأكثر مبيعًا في مصر،  بقيمة 75 جنيهًا كاملة مقارنة بتعاملات أمس، ليصل اليوم إلى:
5565 جنيهًا للبيع
5515 جنيهًا للشراء

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

الجنيه الذهب يفقد 600 جنيه دفعة واحدة

في تطور لافت، واصل الجنيه الذهب هبوطه، مسجلًا انخفاضًا كبيرًا بلغ 600 جنيه مقارنة بالأمس، ليصل اليوم إلى 44520 جنيه للبيع و44120  جنيه للشراء.

ويعكس هذا التراجع الحاد حساسية الجنيه الذهب لأي تغير في أسعار العيار 21، إذ يعتمد سعره بشكل مباشر على الوزن الصافي دون مصنعية. 

ويعد الجنيه الذهب مؤشرًا مهمًا لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق، ما يجعل تراجعه الكبير محل متابعة دقيقة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 

وفقًا لآخر تحديث رسمي داخل محلات الذهب، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في أسواق الصاغة:
6360 جنيهًا للبيع
6302.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22

سجّل عيار 22 اليوم:
5830 جنيهًا للبيع
5777.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا:
5565 جنيهًا للبيع
5515 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18

أما عيار 18 فسجل اليوم:
4770 جنيهًا للبيع
4727.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 اليوم:
3710 جنيهات للبيع
3676.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12

أما عيار 12 فجاء سعره:
3180 جنيهًا للبيع
3151.5 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب

جاء الجنيه الذهب بسعر:
44520 جنيهًا للبيع
44120 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا

وسجلت أوقية الذهب اليوم عالميًا:
4178.46 دولار للبيع
4178.09 دولار للشراء

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي والتوترات العالمية، لا تزال التوقعات مفتوحة على احتمالات متعددة، خاصة مع اقتراب نهاية الأسبوع العالمي الذي تشهد فيه أسعار الأوقية عادة تقلبات لافتة.

وبهذا الهبوط الجديد، يواصل الذهب فقدان جزء من مكاسبه التي حققها خلال الأسابيع الماضية، فيما يبقى المتعاملون في حالة انتظار لحركة الأسعار خلال بداية الأسبوع المقبل، والتي ستعتمد بشكل كبير على الإغلاق العالمي لأسعار الأوقية.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجع سعر الذهب أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

أرشيفية

ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان

ترشيحاتنا

حكم الرشوة

أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع

د. أيمن أبو عمر

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد