تصعيد 5 طلاب بتعليم نجع حمادي للتصفية في مسابقة الإلقاء الشعري

أعلن توجيه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة " الإلقاء الشعري” علي مستوي المديرية للعام 2026/2025م، والتي جرت منافساتها، تحت رعاية هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وحنان سليمان عثمان، موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وأسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز 5 طلاب بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، بمختلف المراحل، من المشاركين في منافسات المسابقة، بالمركز الأول علي مستوي المديرية، وتصعيدهم للتسابق علي مستوي الجمهورية، أمام لجنة تحكيم الوزارة، في المواعيد المحددة بصباح يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و 20 /11 2025، علي مسرح مدرسة التحرير الإعدادية بنين بمدينة قنا.

وتضمنت قائمة الفائزين بالمركز الأول علي مستوي المديرية، الطلاب " عائشة أحمد، مدرسة الساحل الابتدائية ـ أشرقت منتصر، مدرسة أنور السادات الثانوية للبنات ـ يوسف أحمد سعد، مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية للبنين ـ محمد عادل، مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية ـ أفنان كمال، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم".

وقدم الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق وإحراز المزيد من المراكز المتقدمة علي كافة الأصعدة.

كما قدم وزيرى، التهنئة لكل من: محمد فاروق مبارك وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية، و رمضان حمدون مدير الأنشطة، ووليد بركات موجه التربية المسرحية، المشرف علي تنفيذ المسابقات، ولجنة تحكيم المسابقة، والمشرفين علي تدريبات الطلاب، على هذا الفوز.



