قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر
أكبر تصعيد عسكري بين أمريكا وفنزويلا.. مادورو يوجه نداء عاجلا للأمريكيين
ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع
سعر الذهب اليوم 14-11-2025
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الرحمة وحقوق الإنسان
تكريم فاروق حسني وآداما ديانغ كشخصيات ساهمت في الدفاع عن حقوق الإنسان
تحذيرات إخلاء في كاليفورنيا مع اقتراب عاصفة قوية وانهيارات محتملة
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصعيد 5 طلاب بتعليم نجع حمادي للتصفية في مسابقة الإلقاء الشعري

طلاب نجع حمادى
طلاب نجع حمادى
يوسف رجب

أعلن توجيه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة " الإلقاء الشعري” علي مستوي المديرية للعام 2026/2025م، والتي جرت منافساتها، تحت رعاية هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وحنان سليمان عثمان، موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وأسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز 5 طلاب بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، بمختلف المراحل، من المشاركين في منافسات المسابقة، بالمركز الأول علي مستوي المديرية، وتصعيدهم للتسابق علي مستوي الجمهورية، أمام لجنة تحكيم الوزارة، في المواعيد المحددة بصباح يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و 20 /11 2025، علي مسرح مدرسة التحرير الإعدادية بنين بمدينة قنا.

وتضمنت قائمة الفائزين بالمركز الأول علي مستوي المديرية، الطلاب " عائشة أحمد، مدرسة الساحل الابتدائية ـ  أشرقت منتصر، مدرسة أنور السادات الثانوية للبنات ـ  يوسف أحمد سعد، مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية للبنين ـ محمد عادل، مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية ـ  أفنان كمال، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم".

وقدم الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق وإحراز المزيد من المراكز المتقدمة علي كافة الأصعدة.

كما قدم وزيرى، التهنئة  لكل من: محمد فاروق مبارك وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية، و رمضان حمدون مدير الأنشطة، ووليد بركات موجه التربية المسرحية، المشرف علي تنفيذ المسابقات، ولجنة تحكيم المسابقة، والمشرفين علي تدريبات الطلاب، على هذا الفوز.

قنا الإلقاء الشعرى تعليم نجع حمادى الإلقاء الشعري إدارة نجع حمادي التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ممدوح عيد - رئيس نادي بيراميدز

استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز

ترشيحاتنا

محمد سليمان

محمد سليمان ينتقد إدارة مهرجان القاهرة: يتجاهل الممثلين الحقيقيين

محمد رمضان

كلمات من نصائح والده.. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة

دينا الشربيني

بنت مفيش منها.. مايا دياب ترد على منتقدي دينا الشربيني

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد