الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام
حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور
مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل
وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب
الصناعة تدعو الجادين لضخ استثمارات جديدة في 28 قطاعا لتقليل الواردات
انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر
محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج
بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف
مقالات

د. هبة عيد تكتب: أشياء لا نراها إلا حين نكبر

د. هبة عيد
د. هبة عيد

عندما نمضي في الحياة بقلوب صغيرة وتجارب محدودة، نُفسّر كل ما حولنا بنوايا بسيطة. نعتقد أن الحب وعد لا يتبدّل، وأن القرب يعني البقاء، وأن كل من يبتسم لنا يحمل نية صافية. نمنح ثقتنا سريعًا، ونغفر بسهولة، ونرى الناس كما نحب أن يكونوا، لا كما هم في حقيقتهم. ومع مرور الوقت، ومع الوعي الذي يتشكل داخلنا بفعل التجربة، نكتشف أن الحقيقة لا تظهر دفعة واحدة، بل تتكشف شيئًا فشيئًا. نفهم أن الوقت لا يغيّر الأشياء بقدر ما يرفع الغطاء عنها، فيكشف لنا ما كان خفيًا خلف الزينة والمظاهر.

فالإنسان يستطيع أن يُخفي جزءًا من ذاته لبعض الوقت، أن يتصنّع اللطف، أو يتجمّل بالاهتمام، أو يقدّم كلمات منمقة تبدو محمّلة بالدفء. لكن الأقنعة مهما كانت متقنة تتعب مع الأيام، والمشاعر المصطنعة تبهت حين يزول سببها. ومع مرور الزمن يبدأ الجوهر في الظهور، فتتضح معادن النفوس. من كان صادقًا يثبت، ومن كان عابرًا يختفي، ومن كان وجوده مرتبطًا بمصلحة أو ظرف يبهت بانتهائه. وهنا فقط ندرك أن الوقت ليس مغيرًا للطباع بقدر ما هو كاشف لها، وأن الزمن لا يبدّل الناس بل يضع كل شخص في موضعه الحقيقي.

غير أن الزمن لا يكشف الآخرين فقط، بل يكشفنا نحن أيضًا. يكشف عمق مشاعرنا، ويُظهر لنا ما إذا كانت محبة واعية أم تعلقًا عاطفيًا مؤلمًا. يكشف حدود صبرنا، ومقدار احترامنا لكرامتنا، وقدرتنا على الاحتفاظ بمن يستحق، والابتعاد عمّن يرهق أرواحنا. ومع كل تجربة، ومع كل بقاء أو خسارة أو تبدّل، تنضج الرؤية شيئًا فشيئًا. نتعلم أن العلاقات لا تُقاس بطولها، بل بثباتها، وأن العطاء الحقيقي لا يُلغِي ذواتنا، وأن الصمت في كثير من الأحيان أصدق من ألف توضيح.

وعلي المستوى النفسي، ندرك أن البصيرة لا تأتي بالعمر وحده، بل بالشعور والتجربة والانكسار والشفاء معًا. فنبدأ في استيعاب أن ليس كل حضور حبًا، ولا كل غياب جفاء، ولا كل خسارة نهاية. فهناك خسارات كانت بابًا للوعي والنضج، وهناك بقاءات كانت نعمة لم ندرك قيمتها إلا حين هدأ ضجيج العاطفة وتكلمت التجربة بصوت هادئ وواضح. وعلى المستوى الاجتماعي، نتعلم أن العلاقات التي تبقى هي تلك التي قامت على وضوح النية، واحترام متبادل، وصدق لا يتبدل مع الوقت، أما تلك التي بُنيت على فراغ أو تجمّل عاطفي أو احتياج مؤقت فهي تتلاشى عندما يحين وقت الحقيقة.

وفي النهاية، حين نكبر بحق، لا نكبر في العمر فقط، بل تكبر بصيرتنا أيضًا. نتعلم أن نختار بوعي، ونحب بهدوء، ونتخلى بسلام. نفهم أن ما كتبه الله ليبقى لن تسقطه الأيام، وأن ما لم يكن له جذور سيسقط ولو بعد حين. وهنا تتضح الحكمة العميقة إن الأشياء لا نراها كاملة حين نكون صغارًا، بل حين نكبر وننضج ونتعلم أن نرى بعين القلب والعقل معًا. فالوقت لم يغيّر شيئًا في الحقيقة، إنه فقط كشف ما كان موجودًا منذ البداية.

