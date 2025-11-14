قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح ضرورية عند تخزين الرمان لفترة طويلة.. تعرف عليها

هاجر هانئ

الرمان من الفاكهة الصحية التي يعشق مذاقها الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلي ذلك تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لجسم الأنسان.

 كم من الوقت يدوم الرمان؟

 يستمر الرمان من أسبوع إلى أسبوعين عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة على سطح المنضدة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. إذا احتفظت بالرمان الكامل في الثلاجة، فإن مدة الصلاحية تمتد إلى شهرين. ومع ذلك، بمجرد إزالة بذور الرمان من الفاكهة، فإنها تستمر حوالي خمسة إلى سبعة أيام مع التخزين البارد في الثلاجة، للتخزين على المدى الطويل، قم بتجميد بذور الرمان لمدة تصل إلى عام واحد. 

كيفية تخزين الرمان الكامل

 يمكنك تخزين الرمان الكامل للحفاظ على المذاق الحلو لفاكهة الخريف هذه. إذا كنت تخطط لتناول فاكهة الرمان بأكملها خلال الأيام القليلة المقبلة، فما عليك سوى تخزينها في مكان بارد وجاف. إذا كانت ظروف التخزين دافئة جدا ومشمسة، فقد تفسد الرمان في وقت أقرب. لتخزين أطول، ضع الفاكهة بأكملها في الثلاجة.

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

 كيفية تخزين بذور الرمان

 في حين أن تخزين بذور الرمان يتطلب عملا تحضيريا أكثر من تخزين ثمار الرمان الكاملة، إلا أنه يجعل تقديم الرمان والاستمتاع به سهلا. إليك كيفية تخزين بذور الرمان.

 1. قطع: قشرة الرمان هي المقبض الصلب الذي يبرز في الجزء العلوي من الفاكهة. باستخدام سكين حاد والبدء في القشرة، اقطع الجزء العلوي من الرمان لتقطيع الفاكهة إلى أرباع.

 2. النقع: يمكن أن تكون إزالة بذور الرمان من الغشاء الداخلي للفاكهة أمرا صعبا وفوضويا. لتجنب رش عصير الرمان على نفسك وعلى أسطح العمل، املأ وعاءا متوسطا بالماء وضع أرباع الرمان في الوعاء. استخدم يديك لفصل البذور بلطف. سيساعد نقع الرمان في الماء على فصل البذور عن الغشاء، حيث تغرق البذور إلى القاع ويطفو الغشاء إلى الأعلى.

 3. جاف: باستخدام مصفاة أو مصفاة، قم بتصريف الماء الزائد وتخلص من غشاء الرمان. ضع بذور الرمان على منشفة ورقية أو منشفة مطبخ نظيفة وجففها بلطف. 4. الختم: قم بتخزين البذور في كيس بلاستيكي أو محكم الإغلاق قابل لإعادة الاستخدام. بعد ملء كيس الفريزر أو الحاوية، أغلقه بإحكام، لأن الهواء الزائد يمكن أن يسبب تلفا مبكرا. 

5. التبريد: قم بتخزين بذور الرمان في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام. 

المصدر: masterclass.
 

