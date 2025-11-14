صحة دمياط تستعد لتجهيز فرق سلامة المرضى بالمستشفيات استعدادا للاعتماد

اعلنت مديرية الصحه بدمياط، عن تجهيز فرق سلامة المرضى بمستشفيات الحميات، الرمد، وراس البر استعدادًا لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وكان قد تناول الاجتماع مناقشة معايير سلامة المرضى ومتطلبات الاعتماد، وآليات التنفيذ والمتابعة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة سلامة المرضى بين جميع العاملين، وتطبيق السياسات والإجراءات بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة للمواطنين.

ويأتي هذا في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على دعم المستشفيات في استيفاء معايير الجودة وتحسين الأداء المستمر وصولًا إلى الاعتماد.

ياتى ذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط، وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط

وضمن خطة مديرية الشئون الصحية بدمياط لرفع كفاءة منظومة الجودة وسلامة المرضى.