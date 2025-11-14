قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
صحة دمياط تستعد لتجهيز فرق سلامة المرضى بالمستشفيات استعدادا للاعتماد

زينب الزغبي

اعلنت مديرية الصحه بدمياط، عن تجهيز فرق سلامة المرضى بمستشفيات الحميات، الرمد، وراس البر استعدادًا لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

 وكان قد تناول الاجتماع مناقشة معايير سلامة المرضى ومتطلبات الاعتماد، وآليات التنفيذ والمتابعة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة سلامة المرضى بين جميع العاملين، وتطبيق السياسات والإجراءات بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة للمواطنين.

ويأتي هذا في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على دعم المستشفيات في استيفاء معايير الجودة وتحسين الأداء المستمر وصولًا إلى الاعتماد.

ياتى ذلك تحت رعاية معالي  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور  ايمن الشهابى محافظ دمياط، وبناء على تعليمات  الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط 
وضمن خطة مديرية الشئون الصحية بدمياط لرفع كفاءة منظومة الجودة وسلامة المرضى. 

