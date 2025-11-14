قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
استمرار إزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية.. صور

مروة فاضل

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات الخطرة على أراضي طرح النهر بفرع رشيد بنطاق المحافظة ضمن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والري، ويستهدف الحفاظ على المجرى المائي ومنع أي أشكال للتعدي أو الردم أو البناء المخالف على حرم النهر واستعادة كفاءته المائية.

تابع محافظ المنوفية أعمال إزالة كافة التعديات بنطاق مركز ومدينة الشهداء والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حقوقها في أملاكها العامة.

وأكد محافظ المنوفية أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم على امتداد فرع رشيد لإعادة الانضباط وحماية مجرى النهر من أي تعديات جديدة، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن أي تعدٍ عليه يُعد إضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أنه تم بالفعل تنفيذ 164 حالة إزالة فورية بنطاق مركزي أشمون والشهداء خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025 ، مع استمرار أعمال الإزالة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات حفاظًا على الأمن البيئي وسلامة المواطنين والممتلكات.
.

