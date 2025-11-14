استمرار إزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية.. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات الخطرة على أراضي طرح النهر بفرع رشيد بنطاق المحافظة ضمن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والري، ويستهدف الحفاظ على المجرى المائي ومنع أي أشكال للتعدي أو الردم أو البناء المخالف على حرم النهر واستعادة كفاءته المائية.

تابع محافظ المنوفية أعمال إزالة كافة التعديات بنطاق مركز ومدينة الشهداء والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حقوقها في أملاكها العامة.

وأكد محافظ المنوفية أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم على امتداد فرع رشيد لإعادة الانضباط وحماية مجرى النهر من أي تعديات جديدة، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن أي تعدٍ عليه يُعد إضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أنه تم بالفعل تنفيذ 164 حالة إزالة فورية بنطاق مركزي أشمون والشهداء خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025 ، مع استمرار أعمال الإزالة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات حفاظًا على الأمن البيئي وسلامة المواطنين والممتلكات.

