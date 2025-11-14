أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك

كشف أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، عن موعد ومكان جنازة محمد صبري، نجم القلعة البيضاء السابق، والذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع.

وكتب أمير عزمي عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: "إن شاء الله صلاة الجنازة على روح محمد صبري كابتن نادي الزمالك عقب صلاة العصر في مسجد السلام بمدينة نصر".

الزمالك ينعي محمد صبري

وقال الزمالك في بيان: “يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ، ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربًا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي في قناة النادي .



مسيرة محمد صبري



وكان محمد صبري ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث بدأ رحلته مع الفريق الأول للزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994

وفي أول ظهور له سجّل هدفًا صاروخيًا في شباك أحمد شوبير، قبل أن يعيد المشهد ذاته في موسم 98–99 بهدف رائع في مرمى عصام الحضري، لتلقبه الجماهير بالمدفعجي.

وعلى مدار عشر سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، نجح صبري في التتويج بـ 15 بطولة بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والأفروآسيوي

وبعد رحيله عن الزمالك، خاض صبري تجارب مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري قبل أن يعتزل ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب، ليقدّم للكرة المصرية واحدًا من أبرز المواهب الحديثة: مصطفى فتحي.