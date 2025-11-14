قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك

محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق
محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق

كشف أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، عن موعد ومكان جنازة محمد صبري، نجم القلعة البيضاء السابق، والذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع.

وكتب أمير عزمي عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: "إن شاء الله صلاة الجنازة على روح محمد صبري كابتن نادي الزمالك عقب صلاة العصر في مسجد السلام بمدينة نصر".

الزمالك ينعي محمد صبري

وقال الزمالك في بيان: “يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ، ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربًا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي في قناة النادي .


مسيرة محمد صبري


وكان  محمد صبري ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث بدأ رحلته مع الفريق الأول للزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994

وفي أول ظهور له سجّل هدفًا صاروخيًا في شباك أحمد شوبير، قبل أن يعيد المشهد ذاته في موسم 98–99 بهدف رائع في مرمى عصام الحضري، لتلقبه الجماهير بالمدفعجي.
وعلى مدار عشر سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، نجح صبري في التتويج بـ 15 بطولة بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والأفروآسيوي

وبعد رحيله عن الزمالك، خاض صبري تجارب مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري  قبل أن يعتزل ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب، ليقدّم للكرة المصرية واحدًا من أبرز المواهب الحديثة: مصطفى فتحي.

محمد صبري الزمالك موعد ومكان جنازة محمد صبري وفاة محمد صبري أمير عزمي مجاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

انفوجراف

إنفوجراف.. 6 مليارات دولار حجم استثمارات البنية الأساسية في الاتصالات

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة العراق

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وزير صحة العراق سبل التعاون وتبادل الخبرات

جانب من الجلسة

المؤتمر العالمي للسكان.. تسهيل تراخيص المنشآت الاستشفائية

بالصور

السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد