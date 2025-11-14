اليوم.. عرض الفيلم الإيطالي "أشقاء" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعرض اليوم الجمعة 14 نوفمبر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "أشقاء" من إخراج جريتا سكارانو، في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن مسابقة أسبوع النقاد، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 3:00 مساءً.



الفيلم روائي طويل من إنتاج إيطاليا، ناطق باللغة الإيطالية، وتبلغ مدته 96 دقيقة.



تدور أحداث "أشقاء" حول إيريني، التي تبني حياة مستقرة في روما قبل أن تُجبر على العودة إلى ريميني، مسقط رأسها، للعناية بشقيقها عمر، الأربعيني المصاب بالتوحّد.

يصرّ عمر على الاستقلالية بعد غياب والديهما، ويقنع إيريني بخوض دورة مكثفة لـ"بلوغ الرشد" تساعده على تحقيق أحلامه، أبرزها المشاركة في برنامج مواهب لتحقيق طموحه بأن يصبح مطربًا مشهورًا، في سرد إنساني حساس يمزج بين الواقعية والتحديات النفسية والاجتماعية.



الفيلم من إخراج جريتا سكارانو، التي بدأت مسيرتها الفنية كممثلة في العشرين من عمرها، وشاركت في العديد من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية إلى جانب كبار نجوم السينما الإيطالية مثل بييرفرانشيسكو فافينو وسيرجيو كاستيليتو ولوكا زينجاريتي، كما عملت مع كبار المخرجين الإيطاليين. في عام 2023، قدّمت أول أعمالها الإخراجية القصيرة بعنوان "عيد ميلاد سعيد"، ويُعد فيلم "أشقاء" أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة.





يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.