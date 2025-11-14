البداية من الفسطاط.. د.سهير حواس تكشف عن خرائط تاريخيّة نادرة لعمارة القاهرة والتوسعات العمرانية

عقد صالون نفرتيتي الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية ثقافية ثرية استضاف خلالها الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم المعماري بجامعة القاهرة، في لقاء بعنوان “ذاكرة العمارة والعمران بالقاهرة”، وسط حضور لافت من المهتمين بالتراث والمعمار، وذلك يوم الأحد الماضي داخل مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز بالخليفة.

في مستهل كلمتها، تناولت الدكتورة سهير حواس مفاهيم العمارة والعمران والنسيج العمراني، موضحة أن العمارة هي التعبير المادي عن فكر المجتمع وثقافته، بينما العمران هو الإطار الأشمل الذي يضم البيئة الحضرية ومكوناتها الاجتماعية والاقتصادية، أما النسيج العمراني فهو التكوين المتكامل للعناصر المعمارية والفراغات العامة التي تشكل شخصية المدينة وهويتها البصرية.

وقدمت د."حواس" عرضًا شيقًا لمجموعة من الخرائط التاريخية النادرة للقاهرة، التي يعود أقدمها إلى القرن السادس عشر، موضحة أنها قضت أكثر من ثلاثين عامًا في جمعها ودراستها وتحليلها، لتوثيق التحولات المكانية والمعمارية التي مرت بها المدينة عبر العصور. وأكدت أن تلك الخرائط تمثل سجلًا بصريًا نادرًا يكشف كيف تشكّل عمران القاهرة خطوة بخطوة، وكيف امتدت حدودها وتغيرت مع الزمن.

وتحدثت خلال اللقاء عن تطور العمران في مصر عبر العصور. مشيرة إلى أن التوسع العمراني بدأ بشكل أفقي منذ مدينة الفسطاط، أولى العواصم الإسلامية، مرورًا بالعسكر والقطائع، وصولًا إلى القاهرة الخديوية التي شهدت نقلة نوعية في التخطيط العمراني مع مطلع العصر الحديث. لتصبح نموذجًا مميزًا يجمع بين الطابع الأوروبي والهوية المصرية الأصيلة.

كما تطرقت إلى أهمية الوعي المجتمعي في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري. مؤكدة أن حماية ذاكرة المدينة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن الحفاظ على النسيج التاريخي للعمران لا يقل أهمية عن بناء المدن الجديدة، بل يمثل امتدادًا للهوية المصرية في أبهى صورها.

وامتدادا للتعاون المشترك بين صالون نفرتيتي الثقافي وصندوق التنمية الثقافية من جهة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعدة من جهة أخرى ، استضاف الصالون معرضا يضم لوحات مصورة عن أفضل الممارسات للحفاظ على التصميم العمراني والمعماري والذي جاء نتاج المسابقة الذي نظمها الجهاز لتعظيم مشروعات الحفاظ المختلفة وإلقاء الضوء على الأفضل والجيد منها، وذلك لخلق حالة من الحراك في نشر الوعي المجتمعي وروح الانتماء وتعزيز الهوية ودفع المبدعين نحو مشروعات الحفاظ،حيث يمثل التراث ثروة عظيمة تمثل حضارات متعاقبة في مصر. إلى جانب تطبيق اسس ومعايير التنسيق الحضاري في المباني والمناطق التراثية.

وخلال الفعالية تم الإعلان عن تفعيل مبادرة " أصدقاء صالون نفرتيتي الثقافي"،وهي الفكرة التي كانت الدكتورة "حواس" قد اقترحتها. حيث وجه الصالون الدعوة لكل عشاق الحضارة المصرية إلى الانضمام عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في أولى تطبيقاتها والتي ستكون عبارة رحلة وسط القاهرة التاريخية بالمجان ،باصطحاب الباحث الأثري والكاتب الصحفي حسام زيدان الذي سيقوم بتقديم شرح مفصل عن مناطق الزيارة.

يُذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي منذ انطلاق فعاليات يحاول ترسيخ مكانته كمنصة فكرية مفتوحة تهتم بكل قضايا الحضارة المصرية القديمة وتراثها الإنساني عبر حوارات نقاشية مع ضيوفه من المفكرين والمثقفين والمتخصصين والمبدعين في مختلف المجالات. وتقوم بالإشراف عليه كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والكاتبات الصحفيات كاميليا عتريس ومشيرة موسى وأماني عبد الحميد.