مباراة مصر ضد أوزبكستان.. تعرف على القنوات الناقلة وقائمة الفراعنة

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة منتخب أوزبكستان، اليوم الجمعة، ضمن أولى مبارياته الودية في كأس العين الدولية.

تمثل هذه البطولة فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة وبالأخص المنتخب المصري قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب نهاية العام الجاري.

تفاصيل كأس العين الدولية

تقام كأس العين الدولية (البطولة الودية) في الإمارات، بمشاركة 4 منتخبات، مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان، بينما تواجه إيران منتخب الرأس الأخضر، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

البطولة بدأت بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر في نصف النهائي، أمس الخميس 13 نوفمبر، 7 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلعب منتخب مصر مباراته أمام أوزبكستان اليوم الجمعة 14 نوفمبر، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني، قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة، والمقامة حاليًا في الإمارات، بعد فوز ماراثوني ومثير على منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) بركلات الترجيح.

قائمة منتخب مصر

يشهد المعسكر الحالي لمنتخب مصر، غياب سبعة لاعبين كانوا ضمن القوام الأساسي في المعسكرات السابقة، لذا قرر حسام حسن ضم لاعبين جدد خلال قائمة المنتخب لكأس العين الدولية.

تضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

سيقام اللقاء بين منتخب مصر ومنتخب أوزبكستان في الساعة السادسة مساءً، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة مباراة منتخب مصر وأوزبكستان على قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية المفتوحة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتفوق في صراع القيمة السوقية أمام أوزبكستان بشكل واضح، حيث تبلغ القيمة السوقية للفراعنة 146.15 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفريق الآسيوي 63.55 مليون يورو.

عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية بين لاعبي منتخب مصر، بواقع 75 مليون يورو، بينما يتصدر عبد القادر خوسانوف، زميله في الفريق السماوي، قائمة الأغلى في أوزبكستان بـ35 مليون يورو.