سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
فن وثقافة

“تلك الممثلة وهذه الفلسطينية”.. كتاب يكشف رحلة هيام عباس بين الفن والهوية

سعيد فراج

أصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحدث إصداراته من سلسلة الكتب الفنية المصاحبة لدورته الجديدة، بعنوان "هيام عباس.. تلك الممثلة وهذه الفلسطينية" للكاتبة والناقدة ناهد صلاح، في إطار تكريم النجمة الفلسطينية وكخطوة تؤكد اهتمام المهرجان بتوثيق مسيرات رموز الفن العربي وتسليط الضوء على تجارب استثنائية في التمثيل وصناعة السينما.

يقدّم الكتاب، الواقع في نحو عدد من الصفحات التي تعكس ثراء المحتوى وتنوع مصادره، قراءة معمّقة في المسار الإبداعي للفنانة الفلسطينية هيام عباس، إحدى أبرز الوجوه العربية التي استطاعت أن تعبر من السينما المحلية إلى السينما العالمية بثبات وحضور لافت، ويعتمد العمل على رؤية بحثية وصحفية متكاملة، تجمع بين التوثيق والتحليل واستكشاف ملامح الهوية الفلسطينية في تجربتها الفنية.

يرصد الكتاب تطوّر مشوار عباس منذ نشأتها في الجليل، مرورًا بتجاربها في المسرح والسينما داخل فلسطين، ثم انتقالها إلى مشاريع دولية كبرى وضعتها ضمن قائمة أهم الممثلات العربيات في السينما العالمية، كما يلقي الضوء على مشاركاتها في أعمال شكلت علامات داخل السينما الأوروبية والأمريكية، وعلى قدرتها على الظهور بصوت فلسطيني أصيل داخل أدوار ذات بعد إنساني ودرامي معقد.

تتوقف الكاتبة ناهد صلاح عند محطات فارقة في حياة عباس، من خلال حوارات وشهادات ومواد أرشيفية، لتكشف كيف استطاعت الفنانة أن تحافظ على جذورها وهويتها، رغم تحركها في فضاءات سينمائية متعددة الثقافات. 
كما يركّز الكتاب على العلاقة بين الفنانة والمرأة الفلسطينية وكيفية انعكاس هذه الهوية على اختياراتها ومواقفها وأدوارها، لتجمع –كما يقول الكتاب– بين "تلك الممثلة" التي تُقدّر عالميًا، و"هذه الفلسطينية" التي لا تتخلى عن انتمائها مهما ابتعدت جغرافيًا.

هيام عباس الناقدة ناهد صلاح كتاب رحلة هيام عباس

