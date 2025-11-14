قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القادسية يرسم طريقه نحو القمة الآسيوية.. جيمس بيسجروف يكشف ملامح مشروع الـ10 سنوات

الاسكتلندي جيمس بيسجروف
الاسكتلندي جيمس بيسجروف
إسلام مقلد

في حوار حمل كثيرًا من الطموح وكشف خفايا مشروع ضخم يتحرك بهدوء وثبات داخل الكرة السعودية، فتح الاسكتلندي جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، قلبه لصحيفة "جلاسجو تايمز" ليحكي كيف تحوّل النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن إلى واحد من أكثر المشاريع الرياضية طموحًا في المنطقة.

بيسجروف، الذي جاء إلى السعودية في صيف 2024 بعد رحلة ناجحة مع جلاسجو رينجرز، بدا مقتنعًا تمامًا بالخطوة التي اتخذها، مؤكدًا أن القادسية لا يسعى لترك بصمة محلية فحسب، بل يهدف ليصبح واحدًا من أكبر الأندية في القارة الآسيوية.

وقال: "لكي تكون الأفضل في آسيا، عليك أولاً أن تتواجد بين كبار دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم عليك أن تفوز باللقب نفسه… هذا طموح بعيد المدى لكنه ليس مستحيلًا".

منافسة الكبار

القادسية، الذي عاد إلى دوري روشن في الموسم الماضي، لم يحتج وقتًا طويلًا ليثبت أنه ليس ضيف شرف. الفريق أنهى الموسم السابق في المركز الرابع، وبلغ نهائي كأس الملك قبل أن يخسر أمام الاتحاد، مقدّمًا أداءً أثار الانتباه داخل السعودية وخارجها.

ورغم حداثة عهده بين الكبار، صارت الإدارة تتعامل بجرأة غير مسبوقة في سوق الانتقالات، فبيعت صفقة إيك فيرنانديز إلى ليفركوزن بـ25 مليون يورو، بينما أنفقت الإدارة أكتر من 207 ملايين يورو على تعزيز الفريق، في واحدة من أكبر ميزانيات التعاقدات داخل المملكة.

ووفقًا لبيسجروف، فإن هذا الاستثمار ليس عشوائيًا، بل جزء من خطة تمتد لـ10 سنوات تستهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأكاديميات، واستقطاب المواهب، وجعل النادي منصة احترافية كاملة.

ملعب جديد

وكشف الرئيس التنفيذي عن خطوة ضخمة تُدرَس حاليًا داخل النادي: الانتقال إلى ملعب جديد بسعة 47 ألف مشجع، يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034.

وأضاف: "الدوري السعودي يتطور بسرعة هائلة. أصبح الآن يُقارن ببعض الدوريات الأوروبية الكبرى. مستوى التنافس ارتفع، والجماهير صارت تشعر بنتيجة كل مباراة بشكل مختلف".

وأشار إلى أن ما يحدث الآن يمثل "مرحلة تحول تاريخية"، وأن القادسية أراد أن يكون جزءًا من هذه الموجة منذ بدايتها.

نقطة تحتاج للتطوير

يرى بيسجروف أن الدوري السعودي، رغم الطفرة الكبيرة، ما زال أمامه طريق طويل في جانب واحد فقط: الحقوق الإعلامية الدولية.

وقال: "الأمر في مرحلة مبكرة نسبيًا. هناك عمل كبير بدأ فعليًا، لكنه ما زال بحاجة لمزيد من النضج… التطور في هذا الجانب سيمنح الدوري انتشارًا عالميًا أوسع".

القادسية يواصل التقدم

الفريق حتى الآن يحافظ على موقعه بين الأربعة الكبار في دوري روشن، بعد مرور 8 جولات جمع خلالها 17 نقطة، مبتعدًا بـ7 نقاط عن المتصدر النصر.

كما تأهل الفريق لربع نهائي كأس الملك بعد الفوز على الحزم، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة قوية، وسط ذكريات مريرة من خسارته أمامه 5-1 في نصف نهائي السوبر السعودي قبل بداية الموسم.

ولا يزال الجدل قائمًا حول مشاركة الأهلي في السوبر بدلًا من الهلال، وهو ما دفع القادسية للمطالبة بحقه باعتباره المتأهل الأصلي للنهائي، الأمر الذي فجّر نقاشًا واسعًا لم يُحسم حتى الآن.

وبحسب بيسجروف، فإن السنوات المقبلة ستشهد نقلة أكبر، لأن الهدف واضح: أن يصبح القادسية واحدًا من أقوى الأندية في آسيا… وربما العالم.

