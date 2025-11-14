الاستراتيجية السكانية في مصر.. جلسة حوارية تنظمها وزارة الصحة

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية السكانية في مصر: الوضع الحالي والخطوات المستقبلية - مشاورات الخبراء»، على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أولويات الخطة 2026-2027

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تقيم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحديد الفجوات والتحديات، وتركز على أولويات الخطة 2026-2027 لتسريع التقدم ودمجها في التنمية الوطنية، كما ناقشت فرص التعاون، وآليات استغلال العائد السكاني للنمو الاقتصادي، ومواءمة الاتجاهات الديموغرافية مع سوق العمل، وتوازن خفض الخصوبة مع شيخوخة السكان لتحقيق العدالة الديموغرافية.

واستعرضت الجلسة الخطة العاجلة 2025-2027 للمناطق الأكثر حاجة، مع تعزيز آليات تشاركية لتحسين التنمية البشرية، كما تناولت العوامل الاجتماعية المعيقة لتنظيم الأسرة، لضمان توفير حياة أفضل للطفل وصحة الأم، مع استعراض جهود تطوير المراكز، ورفع تغطية الوسائل، والمشورة الأسرية، بالإضافة إلى زيادة المستشارين الأسريين، وتغطية 100% للاستشارات قبل الزواج، وانخفاض الحمل المتقارب (فاصل 3-5 سنوات)، وتراجع الحمل غير المخطط.

ترأست الجلسة الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير. شارك:

•الدكتور أيمن عبدالمحسن، مدير الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (فيديو كونفرانس)

•الدكتورة مها الرباط، أستاذ الصحة العامة ووزيرة الصحة الأسبق.

•الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي

•الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي مركز بصيرة

•السيدة تايسيا إليتسكخ، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان.