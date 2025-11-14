قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

يوم تاريخي للتعليم القبطي: افتتاح الأمانة العامة رسميا

ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، الإعلان الرسمي عن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية، بحضور عدد من المطارنة والأساقفة ومسؤولي المدارس والطلاب.

ووقّع قداسته على اللائحة المنظمة لعمل الأمانة إيذانًا ببدء عملها رسميًا، والتي تضمنت رؤيتها وأهدافها وهيكلها الإداري.

قدّم طلاب عدد من المدارس القبطية فقرات فنية بلغات مختلفة، فيما ألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة أكد فيها اهتمام الكنيسة بالتعليم، مشيرًا إلى أن تأسيس الأمانة سيدعم الإيبارشيات في تأسيس المدارس وتيسير إجراءاتها، وقدّم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة العيد الثالث عشر لتجليسه.

وفي كلمته الختامية، وصف البابا اليوم بـ"التاريخي"، مشيرًا إلى أن فكرة الأمانة العامة بدأت حلمًا وأصبحت حقيقة. وشدّد على أهمية دورها، مشبهًا إياها بطفل عمره يوم واحد يحتاج إلى دعم الجميع، مقترحًا جعل يوم ١٤ نوفمبر عيدًا سنويًا للمدارس القبطية.

ووضع ثلاثة معايير أساسية لعمل الأمانة:
١- الجودة في العملية التعليمية وخدمة جميع المصريين.
٢- استقدام خبرات جديدة لتطوير التعليم وضمان متعته.
٣- الشركة في العمل والتكامل مع المدارس الأخرى لا التنافس.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

