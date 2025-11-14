قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
جامعة حلوان: مسابقة بحثية حول تأثير السوشيال ميديا على الشباب

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية بجامعة حلوان، من خلال النشاط الثقافي، عن تنظيم مسابقة بحثية بعنوان:  
"أثر الإفراط في استخدام منصات التواصل الاجتماعي على مستويات العزلة والتواصل الفعّال بين الشباب"، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتشجيعهم على الانخراط في البحث العلمي المرتبط بقضايا المجتمع المعاصرة.

وتم وضع مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة وهي :
- أن لا يقل البحث عن 15 صفحة مكتوبة باللغة العربية، مع الالتزام بقواعد اللغة السليمة.
- تضمين صفحة مستقلة للمراجع، على أن لا تقل عن 3 مراجع موثوقة.
- تقديم البحث في دوسيه يحتوي على بيانات الطالب كاملة: الاسم، المبنى، رقم الغرفة، الكلية، الفرقة الدراسية، ورقم الهاتف المحمول.
- تسليم الأبحاث إلى مسؤول النشاط الاجتماعي بمبنى 5 في المدن الجامعية.
- آخر موعد لتقديم الأبحاث هو يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025.

وقد خصصت الإدارة جوائز مالية للأبحاث المتميزة، بهدف تحفيز الطلاب على الإبداع والتميز في الطرح والتحليل، تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الثقافية التي تساهم في تنمية روح البحث والتحليل والنقد البنّاء، تعزيز الوعي بقضايا الشباب والمجتمع، تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية والتنافس العلمي.

وتنظم المسابقة تحت إشراف الأستاذ كريم السيد – مدير عام إدارة المدن الجامعية، الأستاذ محمود قاسم – رئيس قسم رعاية الطلاب، الأستاذ محمد غنام – مسؤول النشاط الاجتماعي.

تُعد هذه المسابقة فرصة مميزة للطلاب المهتمين بقضايا التواصل الاجتماعي وتأثيراته النفسية والاجتماعية، كما تعكس حرص الجامعة على دمج الثقافة والبحث العلمي في الحياة الطلابية. 

إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية بجامعة حلوان المدن الجامعية بجامعة حلوان جامعة حلوان

