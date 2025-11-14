جامعة حلوان: مسابقة بحثية حول تأثير السوشيال ميديا على الشباب

أعلنت إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية بجامعة حلوان، من خلال النشاط الثقافي، عن تنظيم مسابقة بحثية بعنوان:

"أثر الإفراط في استخدام منصات التواصل الاجتماعي على مستويات العزلة والتواصل الفعّال بين الشباب"، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتشجيعهم على الانخراط في البحث العلمي المرتبط بقضايا المجتمع المعاصرة.

وتم وضع مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة وهي :

- أن لا يقل البحث عن 15 صفحة مكتوبة باللغة العربية، مع الالتزام بقواعد اللغة السليمة.

- تضمين صفحة مستقلة للمراجع، على أن لا تقل عن 3 مراجع موثوقة.

- تقديم البحث في دوسيه يحتوي على بيانات الطالب كاملة: الاسم، المبنى، رقم الغرفة، الكلية، الفرقة الدراسية، ورقم الهاتف المحمول.

- تسليم الأبحاث إلى مسؤول النشاط الاجتماعي بمبنى 5 في المدن الجامعية.

- آخر موعد لتقديم الأبحاث هو يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025.

وقد خصصت الإدارة جوائز مالية للأبحاث المتميزة، بهدف تحفيز الطلاب على الإبداع والتميز في الطرح والتحليل، تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الثقافية التي تساهم في تنمية روح البحث والتحليل والنقد البنّاء، تعزيز الوعي بقضايا الشباب والمجتمع، تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية والتنافس العلمي.

وتنظم المسابقة تحت إشراف الأستاذ كريم السيد – مدير عام إدارة المدن الجامعية، الأستاذ محمود قاسم – رئيس قسم رعاية الطلاب، الأستاذ محمد غنام – مسؤول النشاط الاجتماعي.

تُعد هذه المسابقة فرصة مميزة للطلاب المهتمين بقضايا التواصل الاجتماعي وتأثيراته النفسية والاجتماعية، كما تعكس حرص الجامعة على دمج الثقافة والبحث العلمي في الحياة الطلابية.