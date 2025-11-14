جامعة حلوان تشارك في المسابقة البحثية لمناهضة العنف الرقمي ضد المرأة

تشارك جامعة حلوان، ممثلة في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، في المسابقة البحثية التي أعلن عنها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2025، التي تُقام تحت شعار “End Digital Violence Against all Women and Girls” تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن قضايا المرأة تعد من أهم أولويات جامعة حلوان، ليس فقط من خلال البرامج الأكاديمية، بل عبر العمل المستمر لحماية حقوقها وبناء بيئة داعمة لها داخل المجتمع الجامعي، ومشاركتنا في هذه المسابقة البحثية تمثل رسالة واضحة بأن الجامعة تقف إلى جانب كل جهد يواجه العنف ضد النساء، خاصة العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذي يهدد أمنهن النفسي والاجتماعي.

أفاد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تفاعل طلاب الجامعة مع هذه المسابقة يعكس وعيهم بقضايا المجتمع، ويعزز دور الجامعة في دعم جهود الدولة والجهات الشريكة في مواجهة العنف الرقمي ودعم حقوق المرأة، وصولًا إلى مجتمع جامعي آمن وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الحديثة.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان من خلال مشروعات بحثية يقدمها طلاب الجامعة في المرحلة الأولى من المسابقة التي تشمل عشر جامعات مصرية، من بينها المنيا، عين شمس، دمياط، جنوب الوادي، أسوان، بنها، الإسكندرية، الفيوم، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

وأوضحت الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذه المشاركة تهدف إلى تشجيع الباحثين الشباب على تحليل ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة، ودراسة تأثيراته، واقتراح حلول مبتكرة للحد منه، وذلك اعتمادًا على منهجيات بحثية تجمع بين الدراسات المكتبية والبيانات الميدانية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

يقدم البحث من 3 نسخ مكتوبة ونسخة إلكترونية لإدارة الدراسات والبحوث بالمجلس القومي للمرأة بمقر الأمانة العامة (مدينة نصر ش عبد الرازق السنهوري -مكرم عبيد وعلى البريد الالكتروني [email protected]

يقدم المتسابق السيرة الذاتية متضمنة صورة الرقم القومي وصورة شخصية، يكون الموعد النهائي لاستلام الأبحاث 27 نوفمبر ٢٠٢٥.