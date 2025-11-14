قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 ورابط الاستعلام
القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته

عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان “صياغة مستقبل شامل: ابتكار الشباب، والعمل، والقيادة” ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC25.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، إيمان الوزارة بأن الاستثمار في الشباب يُعدّ استثمارًا في صحة المجتمع وتنميته، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مسارات متكاملة تدعم مشاركة الشباب في تحسين الخدمات الصحية، تعزيز الوعي، وتطوير مشروعات مبتكرة لبناء نظام صحي أقوى وأكثر جاهزية. وأبرز أن الوزارة الشريكة ساهمت في إزالة الحواجز أمام الشباب، وتوفير منصات للتعلم والابتكار، ودعم مبادرات تُطلق طاقاتهم في جميع المحافظات، مما يعزز بيئة داعمة لريادة الأعمال الشبابية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ناقشت دور ريادة الأعمال والابتكار الشبابي في قيادة النمو الشامل والمستدام، عبر استكشاف فرص الاقتصادات الخضراء والرقمية والإبداعية، وتشكيل مستقبل العمل، مع الوقوف على الحواجز المنهجية أمام التمويل والأسواق والعمل اللائق، ومناقشة الحلول السياساتية والمؤسسية، ودور القطاع الخاص في توسيع الفرص المنصفة للجميع بما فيهم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

نماذج ناجحة لمنظومات ابتكار

وأضاف “عبدالغفار” أن الجلسة استعرضت نماذج ناجحة لمنظومات ابتكار يقودها الشباب، مع تسليط الضوء على الشراكات بين التعليم وريادة الأعمال والاستثمار لدعم مشروعات قابلة للتوسع وذات أثر ملموس، إلى جانب دور الحكومة والمستثمرين والشركاء التنمويين في تمكين الشباب، من خلال بيئات محفزة تعزز القيادة والمشاركة المدنية وسبل العيش القائمة على الابتكار.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة القطاع الخاص الاقتصادات الخضراء والرقمية ريادة الأعمال مشاركة الشباب PHDC25 الشباب

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
حورية فرغلي
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
