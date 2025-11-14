وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان “صياغة مستقبل شامل: ابتكار الشباب، والعمل، والقيادة” ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC25.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، إيمان الوزارة بأن الاستثمار في الشباب يُعدّ استثمارًا في صحة المجتمع وتنميته، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مسارات متكاملة تدعم مشاركة الشباب في تحسين الخدمات الصحية، تعزيز الوعي، وتطوير مشروعات مبتكرة لبناء نظام صحي أقوى وأكثر جاهزية. وأبرز أن الوزارة الشريكة ساهمت في إزالة الحواجز أمام الشباب، وتوفير منصات للتعلم والابتكار، ودعم مبادرات تُطلق طاقاتهم في جميع المحافظات، مما يعزز بيئة داعمة لريادة الأعمال الشبابية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ناقشت دور ريادة الأعمال والابتكار الشبابي في قيادة النمو الشامل والمستدام، عبر استكشاف فرص الاقتصادات الخضراء والرقمية والإبداعية، وتشكيل مستقبل العمل، مع الوقوف على الحواجز المنهجية أمام التمويل والأسواق والعمل اللائق، ومناقشة الحلول السياساتية والمؤسسية، ودور القطاع الخاص في توسيع الفرص المنصفة للجميع بما فيهم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

نماذج ناجحة لمنظومات ابتكار

وأضاف “عبدالغفار” أن الجلسة استعرضت نماذج ناجحة لمنظومات ابتكار يقودها الشباب، مع تسليط الضوء على الشراكات بين التعليم وريادة الأعمال والاستثمار لدعم مشروعات قابلة للتوسع وذات أثر ملموس، إلى جانب دور الحكومة والمستثمرين والشركاء التنمويين في تمكين الشباب، من خلال بيئات محفزة تعزز القيادة والمشاركة المدنية وسبل العيش القائمة على الابتكار.