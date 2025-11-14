المؤتمر العالمي للسكان.. سرطان البروستاتا.. الكشف المبكر مفتاح النتائج الأفضل

شارك الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، في جلسة نقاشية بعنوان «سرطان البروستاتا: الكشف المبكر هو مفتاح للحصول على نتائج أفضل»، على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ناقشت جهود المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان، مشيرًا إلى تحول مصر من الرعاية التفاعلية إلى نموذج استباقي متكامل يركز على الكشف المبكر والوقاية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تجسد المبادرة الرئاسية (PICE) هذا التحول، مستهدفة 4 أنواع رئيسية (رئة، قولون، بروستاتا، عنق الرحم) عبر توعية، تشخيص مبكر، علاج، ومتابعة.

يتميز النهج المصري بدمج الكشف في الرعاية الأولية، تعزيز الإحالة، تطوير القدرات البشرية، والبنية الرقمية، مع نتائج أولية إيجابية في التشخيص المبكر وتحسين التنسيق، امتدادًا لنجاحات القضاء على فيروس C وصحة المرأة.

تطوير البروتوكولات العلاجية

استعرض الدكتور حساني تطوير البروتوكولات العلاجية، توسيع القدرة التشخيصية (أشعة)، تعزيز المشاركة المجتمعية، تجهيز فرق الرعاية الأولية للوصول الاستباقي للفئات عالية الخطورة، ورسائل الكشف المبكر لبناء الثقة.

أبرز التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي لسجلات متكاملة، تتبع المرضى، وفحوصات أولية دقيقة لتجنب الأخطاء.