قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤتمر العالمي للسكان.. سرطان البروستاتا.. الكشف المبكر مفتاح النتائج الأفضل

الدكتور محمد حسان
الدكتور محمد حسان
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور محمد حساني، مساعد  وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، في جلسة نقاشية بعنوان «سرطان البروستاتا: الكشف المبكر هو مفتاح للحصول على نتائج أفضل»، على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ناقشت جهود المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان، مشيرًا إلى تحول مصر من الرعاية التفاعلية إلى نموذج استباقي متكامل يركز على الكشف المبكر والوقاية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تجسد المبادرة الرئاسية (PICE) هذا التحول، مستهدفة 4 أنواع رئيسية (رئة، قولون، بروستاتا، عنق الرحم) عبر توعية، تشخيص مبكر، علاج، ومتابعة.

يتميز النهج المصري بدمج الكشف في الرعاية الأولية، تعزيز الإحالة، تطوير القدرات البشرية، والبنية الرقمية، مع نتائج أولية إيجابية في التشخيص المبكر وتحسين التنسيق، امتدادًا لنجاحات القضاء على فيروس C وصحة المرأة.

تطوير البروتوكولات العلاجية

استعرض الدكتور حساني تطوير البروتوكولات العلاجية، توسيع القدرة التشخيصية (أشعة)، تعزيز المشاركة المجتمعية، تجهيز فرق الرعاية الأولية للوصول الاستباقي للفئات عالية الخطورة، ورسائل الكشف المبكر لبناء الثقة.

أبرز التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي لسجلات متكاملة، تتبع المرضى، وفحوصات أولية دقيقة لتجنب الأخطاء.

فيروس C البروتوكولات العلاجية المشاركة المجتمعية PICE المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

بالصور

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد