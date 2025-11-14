الإعادة تحسم انتخابات النواب في محافظات المرحلة الأولى.. تعرف على موعد استئناف الدعاية

كشفت النتائج الأولية لـ محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أنه من المتوقع أن يكون هناك إعادات في عدد من المحافظات خاصة أن الأصوات بها تقارب إلى حد كبير، وسيتم من خلال الإعادة تحديد الفائز.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء الموافق لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما حددت نفس اليوم لاستئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.

من جانبهم، يستكمل المرشحون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 الدعاية الانتخابية التي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري. .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، ومحظورات الدعاية، والتي جاءت كالتالي:

يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية.

10- يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.