سيدات المقاولون 2009 يفوز على سينزو 8–0

يواصل فريق سيدات المقاولون العرب مواليد 2009 عروضه القوية ومسلسل الانتصارات الكبيرة، بعدما حقق فوزًا جديدًا اليوم على حساب فريق سينزو بنتيجة 8- صفر في مسابقة الدوري الممتاز، ليضيف الفريق انتصارًا مهمًا إلى رصيده هذا الموسم.

وظهرت لاعبات “ذئاب الجبل” بأداء رائع أكد التطور الواضح في المستوى الفني والبدني، حيث فرض الفريق سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف مستحقة، ليواصل المنافسة بقوة في البطولة.

وكان الفريق قد حقق فوزًا عريضًا على فريق رع بنتيجة 6–1، قبل أن يواصل تألقه اليوم أمام سينزو.

وجاءت أهداف المقاولون العرب كالتالي:

الهدف الأول – شمس شعبان (د 6 – الشوط الأول)

الهدف الثاني – هانيا أحمد (د 10 – الشوط الأول)

الهدف الثالث – جومانا حسن (د 32)

الهدف الرابع – جومانا حسن (د 33)

الهدف الخامس – أمل محمد (د 22 – الشوط الثاني)

الهدف السادس – دنيا عاشور (د 37)

الهدف السابع – رودينا محمد كامل (د 38)

الهدف الثامن – رودينا محمد كامل (د 39)

ويتكون الجهاز الفني والإداري لفريق المقاولون 2009:

محمد سميح عبد الرحمن – المدير الفني

إيمان السيد عبد المنعم – المدرب

محمد يحيى أحمد – مدرب الحراس

آية أيمن إبراهيم – إداري

غادة حسين حمدي – أخصائية إصابات

ويشرف على منظومة الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب الكابتن مجدي مصطفى، بينما يتولى قيادة قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، فيما يشرف على الكرة بالنادي بشكل عام المهندس محمد عادل فتحي.

من جانبه عبّر الكابتن مجدي مصطفى عن سعادته بالمستوى المميز الذي تقدمه فرق النادي في مختلف المراحل العمرية، مؤكدًا أن الفوز الكبير اليوم يعكس حجم العمل والجهد المبذول داخل المنظومة.

وقال كابتن مجدي مصطفى في تصريحاته عقب انتهاء اللقاء : “نحن نسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة قوية لكرة القدم النسائية داخل نادي المقاولون العرب.

و هدفنا إعداد أجيال قادرة على تمثيل النادي والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وما قدمه فريق مواليد 2009 اليوم يؤكد أن العمل المنظم والاهتمام بالمواهب الصغيرة بدأ يؤتي ثماره.”

وأضاف المشرف على الكرة النسائية بالنادي “أشكر الجهاز الفني واللاعبات على الروح العالية والانضباط داخل وخارج الملعب.

و دعمنا مستمر لكل فرق الكرة النسائية من أجل تحقيق نتائج تليق باسم نادي المقاولون العرب.”