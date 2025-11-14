قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات المقاولون 2009 يفوز على سينزو 8–0

سيدات المقاولون 2009
سيدات المقاولون 2009

يواصل فريق سيدات المقاولون العرب مواليد 2009 عروضه القوية ومسلسل الانتصارات الكبيرة، بعدما حقق فوزًا جديدًا اليوم على حساب فريق سينزو بنتيجة 8- صفر في مسابقة الدوري الممتاز، ليضيف الفريق انتصارًا مهمًا إلى رصيده هذا الموسم.

وظهرت لاعبات “ذئاب الجبل” بأداء رائع أكد التطور الواضح في المستوى الفني والبدني، حيث فرض الفريق سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف مستحقة، ليواصل المنافسة بقوة في البطولة.

وكان الفريق قد حقق فوزًا عريضًا على فريق رع بنتيجة 6–1، قبل أن يواصل تألقه اليوم أمام سينزو.

وجاءت أهداف المقاولون العرب كالتالي:

الهدف الأول – شمس شعبان (د 6 – الشوط الأول)

الهدف الثاني – هانيا أحمد (د 10 – الشوط الأول)

الهدف الثالث – جومانا حسن (د 32)

الهدف الرابع – جومانا حسن (د 33)

الهدف الخامس – أمل محمد (د 22 – الشوط الثاني)

الهدف السادس – دنيا عاشور (د 37)

الهدف السابع – رودينا محمد كامل (د 38)

الهدف الثامن – رودينا محمد كامل (د 39)

ويتكون الجهاز الفني والإداري لفريق المقاولون 2009:

محمد سميح عبد الرحمن – المدير الفني

إيمان السيد عبد المنعم – المدرب

محمد يحيى أحمد – مدرب الحراس

آية أيمن إبراهيم – إداري

غادة حسين حمدي – أخصائية إصابات

ويشرف على منظومة الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب الكابتن مجدي مصطفى، بينما يتولى قيادة قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، فيما يشرف على الكرة بالنادي بشكل عام المهندس محمد عادل فتحي.

من جانبه عبّر الكابتن مجدي مصطفى عن سعادته بالمستوى المميز الذي تقدمه فرق النادي في مختلف المراحل العمرية، مؤكدًا أن الفوز الكبير اليوم يعكس حجم العمل والجهد المبذول داخل المنظومة.

وقال كابتن مجدي مصطفى في تصريحاته عقب انتهاء اللقاء : “نحن نسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة قوية لكرة القدم النسائية داخل نادي المقاولون العرب.

و هدفنا إعداد أجيال قادرة على تمثيل النادي والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وما قدمه فريق مواليد 2009 اليوم يؤكد أن العمل المنظم والاهتمام بالمواهب الصغيرة بدأ يؤتي ثماره.”

وأضاف المشرف على الكرة النسائية بالنادي “أشكر الجهاز الفني واللاعبات على الروح العالية والانضباط داخل وخارج الملعب.

و دعمنا مستمر لكل فرق الكرة النسائية من أجل تحقيق نتائج تليق باسم نادي المقاولون العرب.”

سيدات المقاولون العرب المقاولون العرب فريق رع البطولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

متهم

تفاصيل القبض على 3 أشخاص اعتدوا على شاب باستخدام كلب داخل شقة في العمرانية

زوجة كريم عبدالعزيز

60 يوما لـ كريم عبدالعزيز للتراجع.. النقض تحسم جدل الطلاق عبر ستوري

انقلاب سيارة نقل مقطورة

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل في منشأة القناطر

بالصور

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد