كيلو اللحوم بـ145 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة الفترة المقبلة

تشهد الأسواق المصرية تغيرات ملحوظة في أسعار اللحوم وسط توقعات بانفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الذي كشف عن بشريات سارة للمواطنين مع استمرار تراجع أسعار اللحوم الحية نتيجة زيادة المعروض.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه تساؤلات المواطنين حول أسباب الانخفاض ومدى سلامة اللحوم المتداولة في الأسواق، ليضع أبو صدام النقاط فوق الحروف موضحًا حقيقة الأسعار وطرق التأكد من سلامة اللحوم.

انخفاض متوقع في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

أكد نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم مرشحة للانخفاض خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن سبب هذا الانخفاض يعود إلى زيادة المعروض وليس له علاقة بأي أمراض قد تصيب الماشية.

وأوضح أن السوق يشهد حالة من الاستقرار مع زيادة الإنتاج المحلي، مما يدعم تراجع الأسعار لصالح المستهلك.

أسعار اللحوم الحية حاليًا: الأرخص منذ فترة طويلة

كشف أبو صدام أن أسعار اللحوم الحية وصلت إلى أرخص مستوياتها حاليًا، وجاءت على النحو التالي:

البقري القائم: يتراوح بين 165 – 170 جنيهًا للكيلو.

الجموسي القائم: يتراوح بين 145 – 155 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الحمراء في الأسواق: بين 350 – 400 جنيه للكيلو.

وأكد أن هذه الأسعار تعكس زيادة المعروض ووفرة الإنتاج، مما يمنح فرصة للمستهلك للحصول على لحوم بأسعار مناسبة مقارنة بالفترات السابقة.

سلامة اللحوم.. حقيقة الأمراض وطريقة القضاء عليها

وخلال مداخلة أوضح نقيب الفلاحين أن اللحوم إن كانت حاملة لأي فيروس أو ميكروب فإن الغليان في الماء يقتل أي فيروسات أو أمراض.

وأشار إلى أن ما يُثار حول وجود لحوم "مريضة" في الأسواق لا علاقة له بانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الصحة العامة تُؤمَّن بطرق طهي صحيحة وبالشراء من مصادر موثوقة.

علامات اللحوم الفاسدة وكيفية اختيار اللحمة السليمة

ونصح أبو صدام المواطنين بضرورة الانتباه إلى علامات فساد اللحوم، ومنها:

تغيُّر لون اللحمة

انبعاث رائحة غير طبيعية

ملمس غير معتاد

وأكد أن شراء اللحوم يجب أن يكون فقط من أماكن موثوقة تحمل الختم الرسمي، ويفضل أن تكون من منافذ الدولة أو الجزارين المعتمدين.

تحذير للمستهلكين: “اللي يشتري لحمة غير مختومة يتحمل مسؤولية نفسه”

وشدد نقيب الفلاحين على أن صحة الإنسان أغلى من أي توفير مؤقت، مؤكدًا أن الشراء من مصادر مجهولة مخاطرة كبيرة قد يدفع ثمنها المواطن من صحته.

وقال : "اللي يشتري لحمة غير مختومة عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه"، داعيًا الجميع إلى اختيار أماكن موثوقة لشراء اللحوم، خاصة مع توفر بدائل آمنة ومعتمدة.