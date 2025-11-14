إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل في منشأة القناطر

شهدت إحدى قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة داخل أرض زراعية، ما أسفر عن إصابة سائقها، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير في إحدى قرى منشأة القناطر. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبإجراء المعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل قطعة أرض زراعية مجاورة للطريق.

أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة النقل بإصابات متفاوتة، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.