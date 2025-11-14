رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور

شهدت محافظة الشرقية سقوط أمطار كثيفة؛ في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد والتي تسببت في غرق شوارع بعض القرى، ونجحت محافظة الشرقية في شفط المياه من الشوارع بعد أن تم الدفع بسيارات الكسح في كل أماكن هطول الأمطار وسرعة شفط المياه.

أمطار الشرقية

وجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع والطرق الرئيسية لرفع تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق الكامل مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد الجيد لمجابهة التقلبات المناخية وسقوط الأمطار تزامناً مع فصل الشتاء، مشددا على مراجعة شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع؛ لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها فى أسرع وقت.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات السلامة العامة بديوان عام المحافظة؛ لسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات، وذلك على مدار 24 ساعة عبر:

(2314025 – 055 / 2314004- 055 / 114) مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.