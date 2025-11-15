قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور
110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة
كيف أعرف أن ابني مصاب بالعين والحسد؟.. إذا ظهرت عليه 10 علامات
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد هطول الأمطار.. رفع تجمعات المياه بمدن وقرى دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تابع الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لرفع تجمعات مياه الأمطار تزامنًا مع هطولها أمس، الجمعة، واليوم، السبت.

وتم الدفع بالفرق الفنية والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشكل دورى بجميع المناطق،  لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة.

وأكد محافظ دمياط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل الفورى والسريع مع هطول الأمطار، معلناً عن استقبال أى شكاوى للمواطنين بخصوص تجمعات المياه من خلال الأرقام للتواصل واتس اب 01556681111
01556682222
أو الاتصال تليفونيا على الخط الساخن 114، وذلك للدفع بالفرق اللازمة بالمنطقة محل الشكوى والرفع.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي الامطار الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور مريضة متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة

محمد سامي

محمد سامر يوجه رسالة للسعدني مع اقتراب فيلمه الجديد

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد