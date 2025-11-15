بعد هطول الأمطار.. رفع تجمعات المياه بمدن وقرى دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لرفع تجمعات مياه الأمطار تزامنًا مع هطولها أمس، الجمعة، واليوم، السبت.

وتم الدفع بالفرق الفنية والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشكل دورى بجميع المناطق، لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة.

وأكد محافظ دمياط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل الفورى والسريع مع هطول الأمطار، معلناً عن استقبال أى شكاوى للمواطنين بخصوص تجمعات المياه من خلال الأرقام للتواصل واتس اب 01556681111

01556682222

أو الاتصال تليفونيا على الخط الساخن 114، وذلك للدفع بالفرق اللازمة بالمنطقة محل الشكوى والرفع.