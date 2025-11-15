قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

محمد سليم : المشاركة فى انتخابات البرلمان تظهر وعى الشعب المصري

محمد سليم
محمد سليم
إبراهيم الهواري

أكّد النائب الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر ومساعد أمين التنظيم بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الأيام المقبلة تشهد واحدة من أهم المحطات الديمقراطية في تاريخ الوطن، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقررة يومي 24 و25 نوفمبر.


وقال الدكتور محمد سليم في تصريح صحفي اليوم: أن "المشاركة في الانتخابات ليست خطوة عابرة، لكنها رسالة وعي وتأكيد على أن الشعب المصري يقف دائمًا مع وطنه في كل المراحل. مصر بحاجة إلى صوت كل مواطن، لأن صوتك هو الذي يرسم مستقبل بلدك ويحمي مسيرتها نحو التنمية والاستقرار."

بناء الجمهورية الجديدة 

وأضاف سليم أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يضع على الجميع مسؤولية دعم هذه الجهود من خلال المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.
وتابع سليم "لقد أثبت شعب مصر في كل المواقف أنه أهل للثقة، وأنه دائمًا في المقدمة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن. وأدعو كل أبناء محافظة القليوبية — في بنها، كفر شكر، قليوب، وشبين القناطر — إلى النزول بكثافة يومي 24 و25 نوفمبر ليشهد العالم فخر المصريين بعرسهم الانتخابي."


وأشار النائب الدكتور محمد سليم إلى أن حزب مستقبل وطن يواصل عمله في الشارع عبر مؤتمرات وجولات وأتوبيسات توعية، هدفها دعم المشاركة الشعبية وتعزيز الوعي بأهمية الصوت الانتخابي.
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن مستمرون في خدمة الوطن، ودعم الدولة المصرية، والعمل من أجل مستقبل أفضل لشعبنا وأبنائنا. تحيا مصر."

