ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس الرحلات بـ إسنا

شهد حادث طريق صخراوى إسنا الغربي بجنوب الأقصر تطورا جديدًا بعد إعلان ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس الرحلات القادم من محافظة الإسماعيلية والمتجه إلى أسوان حيث تأكدت وفاة المشرفة المرافقة للرحلة بالإضافة إلى وفاة طالبة متأثرتان بإصابتيهما.

ويخضع اثنان وعشرون طفلًا للعلاج داخل مستشفى إسنا وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي وذوي الطلاب المشاركين في الرحلة.

كان الأتوبيس يقل خمسة وعشرين طالبا ضمن رحلة مدرسية ممتدة لمسافات طويلة قبل أن ينقلب بشكل مفاجئ بالقرب من المنطقة الجبلية بالصحراوى إثر فقدان السائق السيطرة على المركبة نتيجة خلل مفاجئ.

ورجحت المعاينات الأولية أن الحادث قد يكون مرتبطا بانفجار إطار أو انحراف مفاجئ في مسار الأتوبيس ما جعل المركبة تنقلب على جانب الطريق في مشهد أدى إلى إصابات متعددة بين الأطفال ووفاة المشرفة في موقع الحادث تقريبًا بعد محاولة إنقاذها دون جدوى.

وخلال الساعات الماضية بذلت الفرق الطبية في مستشفى إسنا جهودا مكثفة لإنقاذ الحالات الحرجة وبينها الطالبة التي لفظت أنفاسها داخل المستشفى بعد تدهور حالتها رغم محاولات الإنعاش المستمرة فيما يتلقى اثنان وعشرون طفلًا الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق متعددة التخصصات تعمل على متابعة الإصابات بدقة خاصة مع وجود إصابات تتراوح بين الكسور والكدمات والارتجاجات الخفيفة الناتجة عن شدة الارتطام داخل الأتوبيس وقت الحادث.