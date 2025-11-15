قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
أخبار البلد

جامعة القاهرة في محاضرة توعوية: الرشوة آفة تصيب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

شهد مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، محاضرة بعنوان "خطورة الرشوة على المجتمع"، حاضر خلالها د. ليلي البهنساوي رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، بحضور د. عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، ود. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، ود.محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.  

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار دورة "التثقيف الطلابي: صحح مفاهيمك"، التي تُقام تحت رعاية د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

وأوضح د. عبد الله التطاوي، أن مواجهة ظاهرة الرشوة تبدأ من ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الشباب، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال دورات التثقيف الطلابي إلى غرس مفاهيم النزاهة والشفافية والمسئولية المجتمعية في عقول وضمائر الطلاب، مؤكدًا أن الرشوة ليست مجرد مخالفة قانونية فحسب، بل هي اعتداء على منظومة القيم التي يقوم عليها أي مجتمع، وعندما تنهار هذه القيم، تتراجع التنمية ويتأثر المستقبل، لافتًا إلي أن نشر الوعي بخطورة الرشوة يُعد جزءًا من رسالة الجامعة التنويرية في بناء جيل واع ومحصن ضد الفساد بكل أشكاله.

ومن جانبه، قال د. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إن الرشوة من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمعات وتشكل خطورة على بناء الإنسان العقلي والوجداني، مشيرًا إلى دور جامعة القاهرة لتوعية الطلاب بخطورة الممارسات التي تهدد العدالة الاجتماعية وتضعف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن التوعية حول خطورة الرشوة لا يجب أن يقتصر على التعريف بالقوانين والعقوبات، بل يجب أن تمتد إلى صقل المهارات الأخلاقية للطلاب لرفض الفساد والسلوكيات السلبية في حياتهم اليومية.

ومن جهته، قال د. محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة، إن من يأخذ الرشوة هو شخص يلعنه الله واللعنة تعني الطرد من رحمة الله، مشيرًا إلى أن عدم الإيمان بالقدر وعدم الرضا بما قسمه الله هو ما يدفع الفرد للحصول على الرشوة، مؤكدًا ضرورة أن يأخذ الفرد بالأسباب وأن يكون ضميره هو المحرك له داخل عمله، لأن الأموال التي تأتي من خلال الطرق غير المشروعة ليس بها بركة مهما تكثر.

وفي محاضرتها أوضحت د. ليلي البهنساوي، ضرورة الوقوف على مشكلات المجتمع المصري ومحاولة حلها، والحفاظ على القيم التي يحتاج اليها الأفراد خلال حياتهم اليومية، موجهَة الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة للتوجيه بتنظيم هذه الندوات من أجل توعية الطلاب بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها.

وتطرقت د. ليلي البهنساوي، إلى تعريف القيم الاجتماعية ودورها في تشكيل سلوك الأفراد داخل المجتمع، وهي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تنظم العلاقات بين الناس مثل الاحترام، والتعاون، والصدق، والتسامح، مشيرًة إلى أهمية القيم الاجتماعية التي تعزز التماسك الاجتماعي وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتوجيه السلوك، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز الاستقرار، لافتًة إلى خصائص وعجلة القيم التي تتكون من البيئة والمادة والعمل، والعائلة، والروحانيات، والصحة.

وأشارت د. ليلي البهنساوي، إلى تأثير القيم الاجتماعية علي تكوين شخصية الفرد وقراراته ، ودورها في بناء علاقات صحية ومستدامة مع الآخرين، وتحديات القيم الاجتماعية مثل التغيرات الثقافية، والتكنولوجيا، والصراعات الثقافية، موضحًة تعريف الرشوة والتي تعني تقديم أو قبول شيء ذي قيمة مالية أو عينية أو خدمة مقابل الحصول علي خدمة أو تسهيل أو ميزة غير قانونية وغير مستحقة، والتي تؤثر سلبًا علي الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية والاقتصادية، مستعرضًة بعض الأمثلة علي الرشوة وأنواعها سواء المالية والعيينة والخدمية، ومجالاتها سواء الإدارية والقضائية والانتخابية والتجارية.

وأضافت د. ليلي البهنساوي، أن الرشوة لها العديد من الآثار سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية مثل تدمير العدالة الاجتماعية، والتأثير السلبي علي الاقتصاد، وفقدان الثقة في المؤسسات، وضعف قيم العدالة والمساواة بين المواطنين، وسوء توزيع الموارد، ورفع تكاليف المشاريع والخدمات العامة وغيرها، مؤكدة ضرورة مكافحة الرشوة من خلال تشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، والتحفيز الإيجابي، والتوعية والتثقيف، والتعاون مع الجهات الرسمية، وتمكين المواطنين، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مراقبة المشاريع والخدمات العامة.

وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب والإجابة على تساؤلاتهم المختلفة.

