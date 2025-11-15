الخارجية تدين الفظائع والانتهاكات المروّعة التي شهدتها مدينة الفاشر في إقليم دارفور

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضع البلاد على مسار الاستقرار وتستجيب لتطلعات الشعب السوداني.

وخلال الاتصال، أدان وزير الخارجية بأشد العبارات الفظائع والانتهاكات المروّعة التي شهدتها مدينة الفاشر في إقليم دارفور، مشدداً على أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك يتطلب تدخلاً دولياً وإقليمياً عاجلاً لحماية المدنيين ووقف دائرة العنف.

تضافر الجهود الإقليمية

ودعا الوزير إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية للحفاظ على وحدة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المتفاقمة. كما شدد على أهمية تنفيذ بيان الرباعية حول السودان بجميع بنوده، بما يشمل الوصول إلى هدنة إنسانية شاملة تسمح بإيصال المساعدات وإنقاذ الأرواح.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية استعداد مصر للانخراط في كل الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة للنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى حرص القاهرة على دعم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة اتصالات ومبادرات دبلوماسية تقوم بها مصر بهدف نزع فتيل النزاعات الإقليمية ودعم مسارات الحل السياسي في أفريقيا.