طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الجزائر تستعين بلاعب جديد قبل مواجهة منتخب مصر للمحليين

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
القسم الرياضي

كشفت تقارير صحفية، عن قرار مجيد بو قرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، بالاستعانة بلاعب جديد قبل المواجهة الثانية أمام منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد هزم نظيره الجزائر، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء ودي، استعدادًا لكأس العرب في قطر.

ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن بوقرة لجأ لاستدعاء بعوش لتعويض الغياب المحتمل لنوفل خاسف الذي يعاني من إصابة خلال المباراة الأولى أمام مصر. 

وأشارت إلى أن بوقرة لا يريد المخاطرة بـ نوفل خاسف كونه اللاعب الأساسي في هذا المركز خلال بطولة العرب المقبلة بقطر.

حلمي طولان مدربا لمنتخب مصر للمحليين

يُذكر أن حلمي طولان، هو المدير الفني لمنتخب مصر المُشارك في بطولة كأس العرب في قطر.

منتخب الجزائر منتخب مصر مجيد بو قرة

فوائد عصير الجوافة للأطفال
أخطر مضاعفات الملح على القلب
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
