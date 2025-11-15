الجزائر تستعين بلاعب جديد قبل مواجهة منتخب مصر للمحليين

كشفت تقارير صحفية، عن قرار مجيد بو قرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، بالاستعانة بلاعب جديد قبل المواجهة الثانية أمام منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد هزم نظيره الجزائر، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار لقاء ودي، استعدادًا لكأس العرب في قطر.

ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن بوقرة لجأ لاستدعاء بعوش لتعويض الغياب المحتمل لنوفل خاسف الذي يعاني من إصابة خلال المباراة الأولى أمام مصر.

وأشارت إلى أن بوقرة لا يريد المخاطرة بـ نوفل خاسف كونه اللاعب الأساسي في هذا المركز خلال بطولة العرب المقبلة بقطر.

حلمي طولان مدربا لمنتخب مصر للمحليين

يُذكر أن حلمي طولان، هو المدير الفني لمنتخب مصر المُشارك في بطولة كأس العرب في قطر.