لبنان يرفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد بناء إسرائيل جداراً على الحدود الجنوبية

أعلن الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، عن تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية قيامها ببناء جدار إسمنتي يتخطى الخط الأزرق الفاصل بين البلدين، والذي أرسم بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000.

ووجه الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، بتكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة برفع الشكوى، مرفقة بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة التي تنفي مزاعم الجانب الإسرائيلي، وتؤكد أن الجدار الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منع السكان اللبنانيين في الجنوب من الوصول إلى مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع من أراضيهم.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن التقارير الدولية تشير إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار، مشددة على أن استمرار الأعمال الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويهدد سيادة لبنان وسلامة أراضيه.