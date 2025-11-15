الأمم المتحدة: نجحنا في الدخول للسودان عبر منشآت محددة ونكافح لإيصال المساعدات الإنسانية

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أكبر العقبات التي تواجه الأمم المتحدة حاليًا تتمثل في صعوبة الوصول إلى مدينة الفاشر، مؤكدًا أن المنظمة نجحت في الدخول إلى السودان عبر منشآت محددة لكنها لا تزال تكافح لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر.

برنامج الأغذية العالمي

وأوضح حق، خلال مداخلته مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي ، أن منظمات دولية عدة، بينها برنامج الأغذية العالمي، تضخ أسبوعيًا نحو 400 طن من المواد الغذائية لدعم المتضررين، إلى جانب مساعدات إضافية تقدمها مفوضية اللاجئين.

وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، بقيادة فلريشر، تعمل على توفير ما يمكن من دعم ميداني لتعويض النقص الحاد في الخدمات، وسط وضع إنساني بالغ الصعوبة يتطلب استمرار التنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.