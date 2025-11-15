عمرو أديب: مصر حدث لها طفرة في الطرق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حدث لها طفرة في الطرق، متابعا: "بعض الطرق تم إعادة تأهيلها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن مستوى الطرق في مصر وصل إلى حالة غير طبيعية، وتساءل: "هل إحنا محتاحين دلوقتي نأهل الناس اللي بتسوق؟ وهل في عيوب في الطرق؟".

واستطرد: "أنا ساكن في أكتوبر، وفي شباب راكبين عربيات ورق وبيعملوا بيها خمسات وسبعات، دول خطر، والعربية قد تتحول في أي لحظة إلى سلاح".

وأشار إلى أنه تعرض من قبل لحادث، متابعا: "أنا كنت راكب عربية لولاها مكنش حد هايشوفي قاعد قدامه دلوقتي" وناشد المواطنين باحترام الطرق "خدوا بالكم حادثة العربية لحظة وهتلاقي نفسك انتهيت مهما كانت عظمة قيادتك للسيارة".