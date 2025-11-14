بعد فيديوهات التيك توك .. إجراءات رادعة للحفاظ على هيبة الأثار بالمتحف الكبير

أكد الدكتور حسن معوض، عضو المجلس الدولي للمتاحف، أن بعض التصرفات التي ظهرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المتحف المصري الكبير دفعت الإدارة لاتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على هيبة الصرح الأثري وحماية المقتنيات.

وأوضح معوض، خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن من بين الوقائع التي تم التعامل معها تصوير مواد غير لائقة، ومحاولات وضع مستحضرات تجميل على التماثيل، إضافة إلى قراءة القرآن بصوت مرتفع داخل القاعات.

ولفت إلى أن القرآن الكريم له قدسيته، لكن المكان سياحي ويجب احترام طبيعته والالتزام بضوابط الزيارة.

وأشار إلى أن أي مخالفة للتعليمات قد تعرض الزائر إلى منع الدخول في نفس اليوم أو اتخاذ إجراءات أخرى بحسب نوع السلوك المخالف، موضحاً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على صورة حضارية تليق بمكان عالمي يعرض تاريخ مصر أمام زوار من مختلف دول العالم.

خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير





قالت الدكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الأسرية، إن التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير أصبحت قضية جدلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تداول مقاطع تظهر فتيات يلتقطن صورا بطريقة غير مناسبة داخل قاعات العرض.

وأضافت الدسوقي، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن ما حدث يسيء لصورة مصر أمام العالم، مؤكدة أن احترام الأماكن الأثرية واجب على كل المصريين، ليس فقط تجاه السائحين، بل تجاه تاريخ وحضارة مصر العريقة التي يمثلها المتحف.

وأكدت أن الإتيكيت المصري له جذور تاريخية عريقة تمتد لآلاف السنين، مشيرة إلى أن قواعد السلوك والحشمة كانت جزءًا من الحضارة الفرعونية، حيث اهتم القدماء بتنظيم التعامل بين الأفراد واحترام الأكبر سنًا والمكانة الاجتماعية لكل شخص.

وأوضحت أن الرحلات المدرسية إلى المتحف يجب أن تراعي تعليم الأطفال أساليب السلوك الحضاري منذ البداية.

الأحد .. بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لزيارة المتحف المصري الكبير



قررت إدارة المتحف المصري الكبير بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

وتدعو إدارة المتحف التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف: www.gem.eg.

كما تعلن إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، على أن يتوقف بيع التذاكر عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.