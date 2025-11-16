قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتعطل الاتصالات في أفريقيا.. ماذا سيحدث ؟

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
أمينة الدسوقي

شهد كوكب الأرض، حدثا فضائيا استثنائيا بعدما ضربته عاصفة شمسية قوية من الفئة X4، مسببة تعطلات ملحوظة في الاتصالات اللاسلكية، خاصة في مناطق واسعة من القارة الأفريقية وتعد هذه الفئة من التوهجات الشمسية الأعلى في سلم القوة، ما يعكس ضخامة الحدث وتأثيره المتوقع.

نشاط متصاعد من البقعة الشمسية AR4274

انطلقت العاصفة من البقعة الشمسية النشطة AR4274، التي تعد إحدى أكثر المناطق نشاطا في الدورة الشمسية الخامسة والعشرين. 

عاصفة شمسية

وكانت المنطقة ذاتها قد أطلقت قبل أيام توهج قياسي من الفئة X5، ما ينذر بمرحلة متصاعدة من الاضطرابات الشمسية.

ويشير تصنيف الفئة X إلى أقوى أنواع العواصف الشمسية، بينما يعبر الرقم المرافق لها عن مستوى شدتها وبالتالي فإن توهج من نوع X4 يرمز إلى طاقة ضخمة قد تطلق تأثيرات واسعة على الاتصالات والبنية التكنولوجية.

متابعة دقيقة من مراكز الأرصاد الفضائية

أفاد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) بأنه رصد العاصفة عن كثب، مؤكدا أن الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) المرافق لها لم يكن موجها مباشرة نحو الأرض ورغم أن ذلك خفف من التأثير المباشر، إلا أن المركز يواصل مراقبة تطور الانبعاثات الشمسية لاحتمال حدوث تأثيرات لاحقة خلال الأيام المقبلة.

تأثيرات مباشرة على الاتصالات في أفريقيا

تمثل الأثر الأكثر وضوحا للعاصفة في انقطاع موجات الراديو عالية التردد (HF)، التي تعتمد عليها قطاعات الطيران والملاحة البحرية وخدمات الطوارئ للتواصل لمسافات بعيدة وشهدت عدة مناطق أفريقية تعطلا في الترددات اللاسلكية، ما جعل بعض القنوات غير مستقرة مؤقتا ورغم ذلك، استمرت أغلب خدمات الأقمار الصناعية في العمل بشكل طبيعي دون انقطاعات مؤثرة.

كيف تؤثر العواصف الشمسية على الأرض؟

تصل الإشعاعات الكهرومغناطيسية الناتجة عن التوهجات الشمسية إلى الأرض خلال ثماني دقائق فقط، نظرًا لسرعتها التي تعادل سرعة الضوء وعند وصولها، تتسبب هذه الإشعاعات في تأيين الغلاف الجوي العلوي، ما يؤدي إلى:

اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية

تأثيرات على أنظمة الملاحة وGPS

تشويش محتمل على الأقمار الصناعية

وبحسب موقع dailygalaxy، فإن تصاعد النشاط الشمسي خلال الدورة الشمسية الحالية يجعل من الضروري تعزير المراقبة العلمية لحماية البنية التكنولوجية الحيوية حول العالم.

ما هي العاصفة من الفئة X؟

وتعد الفئة X أعلى درجات التصنيف الخاص بالعواصف الشمسية فبينما تعد العاصفة من نوع X1 قادرة على إحداث اضطرابات كبيرة، فإن X4 تمثل مستوى أعلى بكثير من القوة، إذ تطلق طاقة تعادل مليارات القنابل الذرية، رغم أن معظم هذه الطاقة يتبدد في الفضاء.

الانبعاثات الكتلية الإكليلية الخطر الأكبر عند توجيهها نحو الأرض

إلى جانب التوهج، شهدت الشمس انبعاثا كتليا إكليليا ضخما (CME)، وهو تدفق هائل من البلازما والمجالات المغناطيسية يقذف في الفضاء ورغم أن الانبعاث الأخير لم يكن موجها مباشرة نحو الأرض، إلا أن مثل هذه الانفجارات قد تحدث في حال اصطدامها بالغلاف المغناطيسي الأرضي اضطرابات في:

الاتصالات

شبكات الكهرباء

أنظمة الملاحة الفضائية

وقد سبق أن تسببت CMEs في أحداث شديدة التأثير خلال العقود الماضية، ما يبرز أهمية متابعة الطقس الفضائي.

مراقبة مستمرة للدورة الشمسية الخامسة والعشرين

مع استمرار النشاط الشمسي بالتصاعد، يعمل العلماء حول العالم باستخدام تقنيات رصد متقدمة لمتابعة أي تطورات جديدة فالطاقة الشمسية، رغم بعدها، قادرة على إحداث تأثيرات مباشرة على الحياة الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يجعل مراقبة الشمس ضرورة دائمة وليست رفاهية علمية.

عاصفة شمسية القارة الأفريقية مراكز الأرصاد الفضائية العاصفة من الفئة X التوهجات الشمسية العواصف الشمسية الإشعاعات الكهرومغناطيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

كرم جبر

كرم جابر يبدأ جولة لتقييم مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة

بطولة العالم للكاراتيه

مدير عام بطولة العالم للكاراتيه: انتظروا نسخة استثنائية في الأراضي المصرية

شوبير

أحمد شوبير يكشف تفاصيل اشتباكه مع أحمد الطيب: لا ندم على الواقعة

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد