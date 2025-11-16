قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تعليم مطروح: الأنشطة المدرسية تساهم في بناء شخصية الطلاب واكتشاف المواهب

خلال التقييم الوزاري للطلاب
خلال التقييم الوزاري للطلاب
ايمن محمود

اكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح  أن الفرق الاذاعية للمراحل التعليمية المختلفة تألقت بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية خلال فعاليات التقييم الوزاري التي ترأسها السيد  الشريف مدير ادارة الصحافة وبعضوية  عبدالغني هندي وسامح شاهين وبحضور   محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وصفاء المعناوي موجه عام الصحافة المدرسية.

وأشادت وكيل الوزارة بالبرامج الاذاعية التي قدمتها مواهب الروضة الابتدائية والاعدادية ونجا سعد الثانوية بنات والمدرسة النووية والتي جاءت متنوعة زاخرة بالفقرات الاذاعية التي برع الطلاب خلال تقديمها في اظهار مهاراتهم اللغوية حيث تم القاء الضوء علي المشروعات القومية بشكل أوسع وبصورة جذابة معبرة عن حب الوطن وشرف الانتماء الوطني  

واشارت  نادية فتحي على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في بناء شخصية الطلاب وصقل مواهبهم ومهاراتهم الفنية مشيرة أن الثقة بالنفس والتواضع والإصرار أساس تحقيق النجاح علمياً ومهنيا .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي جنوب مدينة النجيلة بحضور  فاطمة الزهراء مدير الإدارة المركزية لمواجهة التسرب التعليمي بالوزارة وقيادات البنك الاهلي ومؤسسة مصر الخير وتعليم مطروح وبمشاركة نيابية وشعبية كبيرة .

وصرحت  نادية فتحي  ان افتتاح اولاد مازن لم يكن افتتاح مدرسة عادية لكنه كان افتتاحا لصرح تعليمي شامخ جديد يزدان به تعليم مطروح في ربوع الصحراء لخدمة ابنائنا الطلاب وأهالي تلك التجمعات الصخراوية وأتي مليئا بالإيجابيات في ملحمة تنفيذية متكاملة جاءت تتويجا لمسيرة تعاون متميزة مع الجهات الوطنية المانحة التي ساهمت في بناء ذلك الصرح التعليمي والتي تأتي في ضوء توجيهات  الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية 

وقدمت وكيل الوزارة الشكر  لمحافظ مطروح على كل الدعم الذى تقدمه لمنظومة التعليم بالمحافظة ة 

وثمنت التعاون المثمر والعمل التكاملي البناء مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي والذي توج بانشاء أولاد مازن للتعليم الأساسي ذلك الصرح التعليمي الثاني الجديد بربوع الصحراء بعد انشاء مدرسة أولاد يحيي جنوب براني منذ عامين

 وأشادت  بمجهودات التعليم العام والشئون التنفيذية والمشاركة المجتمعية وادارة النجيلة والذي كان له عظيم الاثر في تحقبق انطلاق متميز للعملية التعليمية بأولاد مازن نال الاشادة والثناء من السيد المحافظ ولفيف الحضور

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

