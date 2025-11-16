تعليم مطروح: الأنشطة المدرسية تساهم في بناء شخصية الطلاب واكتشاف المواهب

اكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الفرق الاذاعية للمراحل التعليمية المختلفة تألقت بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية خلال فعاليات التقييم الوزاري التي ترأسها السيد الشريف مدير ادارة الصحافة وبعضوية عبدالغني هندي وسامح شاهين وبحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وصفاء المعناوي موجه عام الصحافة المدرسية.

وأشادت وكيل الوزارة بالبرامج الاذاعية التي قدمتها مواهب الروضة الابتدائية والاعدادية ونجا سعد الثانوية بنات والمدرسة النووية والتي جاءت متنوعة زاخرة بالفقرات الاذاعية التي برع الطلاب خلال تقديمها في اظهار مهاراتهم اللغوية حيث تم القاء الضوء علي المشروعات القومية بشكل أوسع وبصورة جذابة معبرة عن حب الوطن وشرف الانتماء الوطني

واشارت نادية فتحي على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في بناء شخصية الطلاب وصقل مواهبهم ومهاراتهم الفنية مشيرة أن الثقة بالنفس والتواضع والإصرار أساس تحقيق النجاح علمياً ومهنيا .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي جنوب مدينة النجيلة بحضور فاطمة الزهراء مدير الإدارة المركزية لمواجهة التسرب التعليمي بالوزارة وقيادات البنك الاهلي ومؤسسة مصر الخير وتعليم مطروح وبمشاركة نيابية وشعبية كبيرة .

وصرحت نادية فتحي ان افتتاح اولاد مازن لم يكن افتتاح مدرسة عادية لكنه كان افتتاحا لصرح تعليمي شامخ جديد يزدان به تعليم مطروح في ربوع الصحراء لخدمة ابنائنا الطلاب وأهالي تلك التجمعات الصخراوية وأتي مليئا بالإيجابيات في ملحمة تنفيذية متكاملة جاءت تتويجا لمسيرة تعاون متميزة مع الجهات الوطنية المانحة التي ساهمت في بناء ذلك الصرح التعليمي والتي تأتي في ضوء توجيهات الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمحافظ مطروح على كل الدعم الذى تقدمه لمنظومة التعليم بالمحافظة ة

وثمنت التعاون المثمر والعمل التكاملي البناء مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي والذي توج بانشاء أولاد مازن للتعليم الأساسي ذلك الصرح التعليمي الثاني الجديد بربوع الصحراء بعد انشاء مدرسة أولاد يحيي جنوب براني منذ عامين

وأشادت بمجهودات التعليم العام والشئون التنفيذية والمشاركة المجتمعية وادارة النجيلة والذي كان له عظيم الاثر في تحقبق انطلاق متميز للعملية التعليمية بأولاد مازن نال الاشادة والثناء من السيد المحافظ ولفيف الحضور