التنسيقية تطلق ثاني صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات النواب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ثاني صالوناتها السياسية، اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء، قبل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالا لما قدمته في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم المشاركة الواعية وتعزيز التجربة الديمقراطية، واستمرارا في نهج الحوار والتفاعل، وتسليط الضوء على برامج ورؤى مرشحيها في المرحلة الثانية بما يثري المشهد الانتخابي ويعزز التواصل مع المواطنين.

ويتناول الصالون محاور متنوعة تتعلق بالتجربة البرلمانية، والتمكين السياسي للشباب، والتكامل بين تخصصات أعضاء التنسيقية، إضافة إلى أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في ملفات الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والتأهيل لسوق العمل.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، د. راجيه الفقي، عضو مجلس الشيوخ السابق وخبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع و مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومي كرم جبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وكرستينا عادل حكيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا حزب حماة الوطن.