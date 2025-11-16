قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
برلمان

التنسيقية تطلق ثاني صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات النواب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ثاني صالوناتها السياسية، اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء، قبل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالا لما قدمته في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم المشاركة الواعية وتعزيز التجربة الديمقراطية، واستمرارا في نهج الحوار والتفاعل، وتسليط الضوء على برامج ورؤى مرشحيها في المرحلة الثانية بما يثري المشهد الانتخابي ويعزز التواصل مع المواطنين.

ويتناول الصالون محاور متنوعة تتعلق بالتجربة البرلمانية، والتمكين السياسي للشباب، والتكامل بين تخصصات أعضاء التنسيقية، إضافة إلى أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في ملفات الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والتأهيل لسوق العمل.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، د. راجيه الفقي، عضو مجلس الشيوخ السابق وخبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع و مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومي كرم جبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وكرستينا عادل حكيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا  حزب حماة الوطن.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب المشاركة الفاعلة برامج تعريفية

