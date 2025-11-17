قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الباراسيتامول لا يسبب التوحد.. دراسة جديدة توضح

الباراسيتامول
الباراسيتامول
هاجر هانئ

لم تجد مراجعة علمية واسعة النطاق أي دليل يربط استخدام الباراسيتامول بالتوحد، مما بدد المخاوف القديمة بشأن سلامة هذا المسكن الشائع. وخلص التحليل، الذي شمل دراسات عالمية متعددة، إلى أن الباراسيتامول، عند استخدامه بالجرعات الموصى بها، لا يزيد من خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال.
 

لا توجد علاقة بين تناول النساء الحوامل للباراسيتامول وإصابة أطفالهن بالتوحد، على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بخلاف ذلك، وذلك وفقًا لمراجعة جديدة للأدلة.

حثّت إدارة ترامب النساء الحوامل على الامتناع تمامًا عن الباراسيتامول - المعروف أيضًا باسم تايلينول - زاعمةً أنه يُسبب التوحد لدى الأطفال. في سبتمبر، نصح الرئيس الأمريكي النساء باستشارة طبيبهن بشأن الحد من استخدام مسكن الألم أثناء الحمل، ثمّ تبنى خطابًا أشدّ صرامةً، طالبًا منهنّ "النضال بشراسة" لعدم استخدامه. على الرغم من ارتفاع معدلات التوحد في العقود الأخيرة، يعتقد العلماء أن هذا الاتجاه التصاعدي مدفوعٌ بزيادة الوعي، وتحسين التشخيص، وتوسيع نطاق المعايير التي يستخدمها الأطباء لوصف الحالة.

ماذا تقول الدراسة؟


وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية ، حلل الباحثون مراجعات علمية منشورة سابقًا لتحديد ما إذا كان الباراسيتامول يزيد من احتمالية إنجاب النساء الحوامل لأطفال مصابين بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تراوحت استنتاجات البحث بين "منخفضة إلى منخفضة للغاية" - حيث يُقال إن أي صلة واضحة بين مسكن الألم والتوحد مرتبطة بالجينات العائلية وعوامل أخرى.

أكد الأطباء مرارًا وتكرارًا على ضرورة تناول النساء الحوامل للباراسيتامول لعلاج الحمى أو الألم، خاصةً وأن ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل قد يُشكل خطرًا على الجنين. مع ذلك، لا يُنصح باستخدام مسكنات ألم أخرى مثل الإيبوبروفين أثناء الحمل.

فحص العلماء تسع مراجعات منهجية، شملت 40 دراسة رصدية حول استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل. أشارت جميع المراجعات إلى وجود ارتباط محتمل على الأقل بين استخدام الأم الحامل للباراسيتامول، إلا أن سبعًا منها حثّت على توخي الحذر عند تفسير النتائج لأنها لم تستبعد عوامل أخرى. كما أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود دليل قوي يُثبت أن الباراسيتامول، وهو المكون الرئيسي في مسكنات الألم الشائعة الاستخدام مثل تايلينول وبانادول.

ما هو التوحد؟


اضطراب طيف التوحد، أو ASD، هو حالة نمائية تؤثر على كيفية تواصل الشخص وتفاعله الاجتماعي وسلوكه. ويُعتبر "طيفًا" لأن خصائص واحتياجات الأفراد المصابين بالتوحد تتفاوت بشكل كبير، بدءًا من ذوي الإعاقة الشديدة وصولًا إلى ذوي الأداء المتفوق.

وتشمل السمات المشتركة التحديات المتعلقة بالمعاملة بالمثل الاجتماعية والعاطفية، والتواصل غير اللفظي، وتطوير العلاقات والحفاظ عليها، إلى جانب الاهتمامات المقيدة والسلوكيات المتكررة.

علامات وأعراض التوحد


تنقسم خصائص التوحد إلى مجموعتين رئيسيتين:

صعوبات في التواصل الاجتماعي والتفاعل تؤثر على كيفية تفاعل طفلك مع الآخرين
السلوكيات أو الاهتمامات أو الأنشطة المقيدة والمتكررة التي تؤثر على كيفية تصرف طفلك
تشمل علامات التوحد ما يلي:
لا يتبع الطفل نظراتك أو ينظر إلى الأشياء التي تشير إليها
لا يستجيب لاسمهم
يبدو غير مهتم بألعاب الأدوار مثل لعبة الغميضة
لا يطلب منك مشاركة شيء اكتشفه
ينظر بعيدًا بدلاً من النظر في عينيك
يستخدم يدك كأداة لالتقاط الأشياء التي يريدها
يفضل اللعب بمفرده
لديه محادثات من جانب واحد دون حديث ذهابًا وإيابًا
يبدو غير مهتم ببدء محادثة

المصدر: timesnownews
 

الباراسيتامول الحوامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعراض التوحد

