عربة وحصان برنامج تعريفي في متحف المركبات الملكية

يواصل القسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية تنفيذ فعاليات برنامج "عربة وحصان" الذي يُقام كل أسبوع، يهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال والزائرين بأهم مقتنيات المتحف ودورها التاريخي.



أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية، أن بدأ اليوم بجولة إرشادية متحفية متخصصة تعرف خلالها المشاركون على أنواع العربات الملكية، ومواصفاتها، واستخداماتها المختلفة في المناسبات الرسمية والمواكب الملكية.

برنامج عربة وحصان في متحف المركبات الملكية



تابعت إدارة المتحف، أن تلا الجولة جلسة نقاشية شيقة عن الأحصنة والعربات ودورهما في العصور الملكية، أعقبها ورشة فنية تعليمية قام فيها الأطفال بتلوين وتزيين نماذج مصغّرة للعربات، ليساعدهم على الدمج بين المعرفة التاريخية والإبداع الفني.



أوضحت ، أن يستهدف البرنامج الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا من الزائرين وطلاب المدارس، بهدف غرس حب التراث وتنمية الوعي الثقافي لديهم في أجواء تعليمية ممتعة.



ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.



يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

أهداها الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

يضم متحف المركبات الملكية مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، كما يضم مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.